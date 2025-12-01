باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- عباس با صفا مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر به هیچ عنوان کارت هوشمند سوخت سفید در کشور وجود ندارد گفت: در واقع، سامانه هوشمند سوخت کشور دارای ۳۱ میلیون کارت هوشمند است که ۲۵ میلیون از آنها به خودروهای شخصی و عمومی تعلق دارند و ۶ میلیون کارت هم مربوط به موتورسیکلتها است.
وی با اشاره به شایعات در مورد خرید و فروش کارت سوخت گفت: شایعاتی در فضای مجازی درباره خرید و فروش کارتهای سوخت به ویژه در فروشگاههای اینترنتی مانند دیوار وجود دارد که این موضوع ممکن است به کارتهای شخصی افراد مربوط باشد که در جایگاهها جا ماندهاند و سوء استفاده از آنها صورت میگیرد. این کارتها در واقع کارتهای شخصی هستند که ممکن است افراد آنها را گم کرده یا فراموش کرده باشند.
با صفا با بیان اینکه کارتهای سوخت دارای سهمیههای مشخصی هستند. به عنوان مثال: سهمیه اول: ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، سهمیه دوم: ۳۰۰۰ تومان
مدیر سامانه هوشمند سوخت هشدار داد : از نیمه دوم آذر ماه، احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد. این به این معناست که در صورت عدم حفاظت از کارت سوخت، افراد ممکن است مجبور شوند با نرخ بالاتری برای سوختگیری اقدام کنند.
باصفا افزود: مردم باید از کارتهای شخصی خود استفاده کنند تا از مشکلاتی مانند محدودیت تراکنش در کارتهای اضطراری جلوگیری شود. در صورتی که سقف تراکنش روزانه کارتهای اضطراری پر شود، ممکن است افراد در جایگاهها با مشکل مواجه شوند در حال حاضر 105 هزار کارت سوخت در جایگاه های جا مانده است.
وی اظهار داشت:کارتهای هوشمند سوخت به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف سوخت در ایران معرفی شدهاند و شایعات در مورد کارتهای سفید و خرید و فروش آنها اساساً نادرست است. مردم باید از کارتهای شخصی خود محافظت کنند و به سهمیههای تعیین شده توجه کنند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.