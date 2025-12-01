مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: : از نیمه دوم آذر ماه، احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد ،این به این معناست که در صورت عدم حفاظت از کارت سوخت، افراد ممکن است مجبور شوند با نرخ بالاتری برای سوخت‌گیری اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- عباس با صفا مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر به هیچ عنوان کارت هوشمند سوخت سفید در کشور وجود ندارد گفت: در واقع، سامانه هوشمند سوخت کشور دارای ۳۱ میلیون کارت هوشمند است که ۲۵ میلیون از آنها به خودرو‌های شخصی و عمومی تعلق دارند و ۶ میلیون کارت هم مربوط به موتورسیکلت‌ها است.

وی با اشاره به شایعات در مورد خرید و فروش کارت سوخت گفت: شایعاتی در فضای مجازی درباره خرید و فروش کارت‌های سوخت به ویژه در فروشگاه‌های اینترنتی مانند دیوار وجود دارد  که این موضوع ممکن است به کارت‌های شخصی افراد مربوط باشد که در جایگاه‌ها جا مانده‌اند و سوء استفاده از آنها صورت می‌گیرد. این کارت‌ها در واقع کارت‌های شخصی هستند که ممکن است افراد آنها را گم کرده یا فراموش کرده باشند.

با صفا با بیان اینکه کارت‌های سوخت دارای سهمیه‌های مشخصی هستند. به عنوان مثال: سهمیه اول: ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، سهمیه دوم: ۳۰۰۰ تومان

مدیر سامانه هوشمند سوخت هشدار داد : از نیمه دوم آذر ماه، احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد. این به این معناست که در صورت عدم حفاظت از کارت سوخت، افراد ممکن است مجبور شوند با نرخ بالاتری برای سوخت‌گیری اقدام کنند.

 باصفا افزود: مردم باید از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند تا از مشکلاتی مانند محدودیت تراکنش در کارت‌های اضطراری جلوگیری شود. در صورتی که سقف تراکنش روزانه کارت‌های اضطراری پر شود، ممکن است افراد در جایگاه‌ها با مشکل مواجه شوند در حال حاضر 105 هزار کارت سوخت در جایگاه های جا مانده است.

وی اظهار داشت:کارت‌های هوشمند سوخت به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف سوخت در ایران معرفی شده‌اند و شایعات در مورد کارت‌های سفید و خرید و فروش آنها اساساً نادرست است. مردم باید از کارت‌های شخصی خود محافظت کنند و به سهمیه‌های تعیین شده توجه کنند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

برچسب ها: نرخ سوخت ، کارت سوخت
خبرهای مرتبط
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
کارت سوخت خودرو‌های وارداتی، دولتی، آزاد و یا به نام مالک قبلی نیاز به تعویض ندارد
۴۰ درصد سوختگیری‌ها با کارت در جایگاه‌ها غیر شفاف است+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای ماده ۵۰ بساط انحصار زمین را برمی‌چیند/ ماده ۵۰ قلب توسعه سکونتگاهی کشور است
علت گرانی گوشت گوسفند مشخص شد/ قیمت جو از ۱۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است + فیلم
تجارت ایران و چین؛ موتور محرک اقتصاد زیر سایه تحریم‌ها
حساب قطعه سازان کشور با ۴۰ همت شارژ شد+ فیلم
واردات و توزیع قطره چکانی برنج تاثیری در تنظیم بازار ندارد
مصوبه اخیر بنزین زمینه ساز افزایش قیمت خودرو‌های کارکرده می‌شود+ فیلم
۲ هزار و ۲۰۰ راس دام در اثر بیماری تب برفکی از بین رفت
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
تامین ۳۵ درصد پنبه صنعت نساجی در داخل
از سال ۹۸ حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ ماینر غیرمجاز در کشور کشف شده است
آخرین اخبار
قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۹۰ هزارتومان
قیمت خرید هرکیلو زعفران دسته از کشاورزان به ۱۴۰ میلیون تومان رسید
کارت سفید سوخت همان کارت‌های سوخت گمشده و جا مانده است
سبحانیان: با راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، بانک اطلاعاتی کشور تشکیل می‌شود
تا تابستان سال آینده ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد
۳۰ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شد/واردات خودرو‌های لوکس با تعرفه بالا
۲۰ درصد درختان جنگل الیت دچار آسیب شد
پروژه ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در مسیر احیاء و اجرا
کشاورزان با مشکل تامین سوخت رو‌به‌رو هستند
رشد ۲۰۰ درصدی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر/ ۲۵۱ میلیون صرفه‌جویی در سوخت با ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی
۸۲ درصد خاک‌های کشور کمتر از یک درصد ماده آلی دارند+ فیلم
مصوبه اخیر بنزین زمینه ساز افزایش قیمت خودرو‌های کارکرده می‌شود+ فیلم
آتش سوزی جنگل ها، خاک آلی کشور را از بین برد+ فیلم
حفاظت از خاک پیش نیاز امنیت غذایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۳ هزار مگاوات
حساب قطعه سازان کشور با ۴۰ همت شارژ شد+ فیلم
از سال ۹۸ حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ ماینر غیرمجاز در کشور کشف شده است
تامین ۳۵ درصد پنبه صنعت نساجی در داخل
تجارت ایران و چین؛ موتور محرک اقتصاد زیر سایه تحریم‌ها
علت گرانی گوشت گوسفند مشخص شد/ قیمت جو از ۱۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است + فیلم
واردات و توزیع قطره چکانی برنج تاثیری در تنظیم بازار ندارد
۲ هزار و ۲۰۰ راس دام در اثر بیماری تب برفکی از بین رفت
اجرای ماده ۵۰ بساط انحصار زمین را برمی‌چیند/ ماده ۵۰ قلب توسعه سکونتگاهی کشور است
امکان احداث و بهره‌برداری از جایگاه‌های عرضه گاز مایع فراهم شد
سیاست‌های وزارت نیرو در تخصیص آب در تناقض با خودکفایی محصولات اساسی است
رشد ۱۲ درصدی فروش واحد‌های مسکونی نسبت به سال گذشته
پایداری شرایط جوی در بسیاری از نقاط کشور / آلودگی ادامه دارد
بساط انحصار زمین از طریق ماده ۵۰ برچیده خواهد شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ آذرماه