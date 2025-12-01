نماد غدیر به بازی فوتبال تیم تراکتور رسید + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u062f\u0631 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u0686\u0627\u062f\u0631 \u0645\u0644\u0648 \u062f\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0646\u0645\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u063a\u062f\u06cc\u0631 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0647\u0646\u062f.\n\u00a0\n