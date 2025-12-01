باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نماد غدیر به بازی فوتبال تیم تراکتور رسید + فیلم

تصاویری از حرکت نمادین غدیر هواداران تراکتور را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواداران تراکتور دیشب در خلال بازی با چادر ملو دست‌هایشان را بالا بردند تا نمادی از غدیر نمایش دهند.

 

مطالب مرتبط
نماد غدیر به بازی فوتبال تیم تراکتور رسید + فیلم
young journalists club

خیابانی: تاریخ در حق ابراهیم تهامی و استاد اسدی ظلم کرد + فیلم

نماد غدیر به بازی فوتبال تیم تراکتور رسید + فیلم
young journalists club

آتش‌ جهنمی بازی فوتبال را لغو کرد + فیلم

نماد غدیر به بازی فوتبال تیم تراکتور رسید + فیلم
young journalists club

ساپینتو: آقاسی خودش را به مصدومیت زد؛ از دست او دیوانه شدم و اخراجش کردم + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ویدئویی از دانشجوی ایرانی در قبرس وایرال شد + فیلم
۱۵۲۰

ویدئویی از دانشجوی ایرانی در قبرس وایرال شد + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم
۶۹۵

دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
افزایش مهاجرت در رژیم صهیونیستی + فیلم
۶۹۳

افزایش مهاجرت در رژیم صهیونیستی + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
ادامه سقوط تولید آمریکا + فیلم
۶۵۸

ادامه سقوط تولید آمریکا + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
رشد بی‌سابقه تمایل به مهاجرت در آمریکا + فیلم
۶۳۸

رشد بی‌سابقه تمایل به مهاجرت در آمریکا + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۷ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اگر با اظهار اعتقادمون قصد رنجش دیگران را داشته باشیم، به احتمال زیاد خدا هم خوشش نخواهد آمد.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۸ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
آفرین بر هواداران با مرام تراکتور
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۰ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
ما شاء الله
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تراکتور چی
۱۸:۵۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
کاش یکی اینارو هم ببینه!
۰
۲
پاسخ دادن