باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم جعفروند مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت:در آستانه فرارسیدن روز جهانی خاک مسابقه نقاشی ویژه کودکان ۶ تا ۱۲ سال با شعار خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم برگزار می شود و هدف اصلی این رویداد آگاهی‌بخشی و تقویت نگاه علمی و فرهنگی نسبت به اهمیت خاک از سنین کودکی است.



جعفروند بر ضرورت ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از خاک تاکید کرد و گفت: اگر می‌خواهیم در آینده شهری سالم، محیط‌زیستی پایدار و تولیدات کشاورزی ایمن داشته باشیم باید آموزش درباره ارزش خاک را از کودکی آغاز کنیم. این مسابقه فرصتی است تا فرزندان ما نقش حیاتی خاک را با زبان هنر بیان کنند.

وی محور‌های پیشنهادی مسابقه را چنین برشمرد: ۱- نقش خاک سالم در رشد گیاهان و درختان ۲- شهر سالم با خاک سالم ۳- حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش ۴- آلودگی خاک و پیامد‌های آن ۵- چرخه زندگی در خاک

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: سه اثر برتر در مراسم روز جهانی خاک در تبریز مورد تجلیل قرار خواهند گرفت و از خانواده‌ها، مدارس و مربیان خواست کودکان را برای حضور در این رویداد علمی- فرهنگی ترغیب کنند.

جعفروند خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار تا ۱۷ آذر ۱۴۰۴ است و شرکت‌کنندگان باید اصل نقاشی‌ها را به دبیرخانه روز جهانی خاک در استان، به نشانی: تبریز، خیابان آزادی، حدفاصل میدان جهاد و چهارراه لاله، سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی اتاق ۴۲۱، کد پستی ۵۱۷۳۸۶۵۹۵۳ ارسال کنند.

وی با بیان اینکه شماره تماس ۰۴۱-۳۴۴۹۴۴۲۱ جهت هماهنگی ارسال نقاشی‌های کودکان تعیین شده است افزود: خاک، سرچشمه حیات است و آینده این سرزمین وابسته به رفتار امروز ما با این سرمایه ارزشمند است. آموزش کودکان، نخستین گام در حفاظت از این میراث طبیعی است.

منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی