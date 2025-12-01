ارتش رژیم صهیونیستی در جدیدترین نقض حاکمیت سوریه به یک شهر در حومه جنوبی قنیطره حمله کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش رسانههای محلی، ارتش اسرائیل اوایل روز دوشنبه در جدیدترین نقض حاکمیت این کشور به یک شهر سوریه در حومه جنوبی قنیطره حمله کرد.
خبرگزاری عربی سوریه (سانا) گزارش داد که سه خودروی اسرائیلی در مناطق غربی روستای صیدا الحانوت گشتزنی میکردند، در حالی که یک پهپاد اسرائیلی برای نظارت بر فراز آن پرواز میکرد.
نیروهای اسرائیلی دو تانک را از نقطه البرج در شهر قنیطره به الحمیدیه در شمال منتقل کردند. در حمله مشابهی در روز یکشنبه، نیروهای اسرائیلی دو ایست بازرسی نظامی در بخشهای شمالی و جنوبی حومه ایجاد کردند.
ارتش اسرائیل یا مقامات سوریه هنوز در مورد این گزارش رسانهای اظهار نظری نکردهاند.
دادههای دولتی نشان میدهد که از دسامبر ۲۰۲۴، اسرائیل بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی به سوریه و بیش از ۴۰۰ حمله به استانهای جنوبی انجام داده است.
پس از سقوط بشار اسد در اواخر ۲۰۲۴، اسرائیل با تصرف منطقه حائل غیرنظامی، اشغال ارتفاعات جولان سوریه را گسترش داد، اقدامی که نقض توافق ۱۹۷۴ با سوریه بود.
منبع: آناتولی