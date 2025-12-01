کارشناس هواشناسی قم گفت: از فردا شاهد ورود سامانه بارشی به استان قم خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان-  کارشناس اداره کل هواشناسی استان در گفتگو با خبرنگاران گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبارآلودگی و در بعدازظهر افزایش موقت ابر و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات خواهد بود. 

سعید اسماعیلی افزود: فردا با ورود سامانه بارشی، شاهد بارش باران در مناطق غربی و جنوبی استان و احتمال بارش پراکنده در شهر قم خواهیم بود.

وی گفت: تا پایان هفته نیز آسمان ابری همراه با بارش پراکنده و تلطیف هوا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناس در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۱۹ درجه و فردا ۲۲ درجه خواهد بود و سردترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته نیز کوه سفید با ۱ درجه سانتیگراد بوده است.

 

تبادل نظر
