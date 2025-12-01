گروهی مسلح به پایگاه نیرو‌های مرزی ارتش پاکستان در نوکندی استان چاغی حمله کردند، یک مهاجم انتحاری خود را منفجر کرد و دیگر مهاجمان وارد پایگاه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع محلی در ایالت بلوچستان پاکستان گزارش دادند که گروهی مسلح به یک پایگاه اصلی نیرو‌های مرزی ارتش در منطقه نوکندی در استان چاغی حمله کرده‌اند که منجر به درگیری‌های شدید شده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، یک مهاجم انتحاری خود را در دروازه اصلی پایگاه منفجر کرد و دیگر مهاجمان توانستند وارد پایگاه شوند.

مقامات پاکستانی وقوع حمله را تأیید کرده‌اند، اما هنوز جزئیات دقیقی درباره تعداد قربانیان یا خسارات احتمالی ارائه نکرده‌اند و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با این حال ایالت بلوچستان پاکستان طی سال‌های اخیر شاهد افزایش حملات مسلحانه و عملیات بمب‌گذاری بوده است.

این منطقه به دلیل موقعیت مرزی و وجود پروژه‌های راهبردی مهم، از جمله پروژه‌های مرتبط با طرح «یک کمربند، یک راه» چین، به صحنه فعالیت گروه‌های جدایی‌طلب و مسلح تبدیل شده است.

در چند ماه اخیر، بلوچستان پاکستان شاهد چندین حمله مرگبار بوده که ده‌ها نفر در آنها کشته یا زخمی شده‌اند و ارتش پاکستان نیز اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با این گروه‌های مسلح در منطقه آغاز کرده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: بلوچستان پاکستان ، طالبان پاکستان
