رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: در روزهای آینده تصمیم نهایی برای قرعه کشی جام جهانی اتخاذ خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج در حاشیه مجمع امروز هیئت فوتبال استان مازندران در خصوص مذاکرات خود برای صدور ویزا اعلام کرد: با آقای اینفانتینو جلسه نداشتم اما با آقای ماتیاس صحبتی در قطر داشتم. ما در حال رایزنی هستیم که بهترین تصمیم را بگیریم و تصمیم رفتن یا نرفتن هم تنها در اختیار فدراسیون فوتبال نیست.

او در پاسخ به این سوال که تصمیم برای رفتن یا نرفتن از سوی چه نهادی اتخاذ خواهد شد؟ گفت: دستگاه‌های دیگر مثل وزارت امور خارجه که بالاخره این موضوع ابعاد گسترده‌تری دارد. هیئت رئیسه فدراسیون یک نظری داده و انشالله بهترین تصمیم گرفته خواهد شد.

تاج با بیان اینکه فوتبال مازندران با نام و سابقه آقای بهروان گره خورده و این استان همواره در مسیر توسعه فوتبال نقش‌آفرین بوده است، اظهار داشت: امروز با انتخاب قاطع آقای خلردی، مسئولیت‌های تازه‌ای بر دوش او گذاشته شد و این اعتماد مردمی، وظیفه‌ای سنگین‌تر برای خدمت به فوتبال استان ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی مازندران و فعالیت‌های متنوع در فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی، رده‌های پایه و بانوان افزود: مازندران از شرق تا غرب، هفت تا هشت ساعت مسیر دارد و این وسعت کار را دشوار می‌کند. استعداد‌ها و نیرو‌های فعال وجود دارند، اما نبود بودجه، اسپانسر‌های قدرتمند و صنایع بزرگ، معادله توسعه فوتبال را سخت کرده است. راه‌حل، تشکیل یک کنسرسیوم حمایتی با حضور استاندار و مدیران ارشد است.

تاج با بیان اینکه فوتبال پدیده‌ای بی‌همتا در میان رویداد‌های اجتماعی جهان است، خاطرنشان کرد: جام جهانی آینده را بیش از ۶ میلیارد نفر تماشا خواهند کرد؛ این نشان می‌دهد فوتبال چه ظرفیت عظیمی دارد. استان مازندران نیز باید با برنامه‌ریزی و حمایت همه‌جانبه، جایگاه خود را در این عرصه تثبیت کند.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین از تلاش‌های عالیشان، پوریانی، سهرابی، امیدی، مومنی و رحیمی تقدیر کرد و حضور دوباره چهره‌های باتجربه در هیأت رئیسه را به فال نیک گرفت.

وی درباره توسعه فوتبال بانوان و فوتبال ساحلی نیز گفت: با دستور آقای دنیامالی، زمین‌های ساحلی در استان ایجاد خواهد شد و این می‌تواند رونق جدی برای فوتبال ساحلی مازندران باشد. فوتسال نیز باید هم‌پای فوتبال رشد کند.

تاج در پایان با اشاره به برنامه‌های فدراسیون برای واگذاری ورزشگاه‌ها به باشگاه‌های توانمند گفت: اگر باشگاهی آمادگی داشته باشد، ورزشگاه به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال در اختیارش قرار می‌گیرد تا بتواند زیرساخت‌ها را توسعه دهد. امیدوارم با کمک همه مدیران و مسئولان، استان مازندران هر سال شاهد پیشرفت جدی در فوتبال و فوتسال باشد.