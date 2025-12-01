رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: در روزهای آینده تصمیم نهایی برای قرعه کشی جام جهانی اتخاذ خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج در حاشیه مجمع امروز هیئت فوتبال استان مازندران در خصوص مذاکرات خود برای صدور ویزا اعلام کرد: با آقای اینفانتینو جلسه نداشتم اما با آقای ماتیاس صحبتی در قطر داشتم. ما در حال رایزنی هستیم که بهترین تصمیم را بگیریم و تصمیم رفتن یا نرفتن هم تنها در اختیار فدراسیون فوتبال نیست.

او در پاسخ به این سوال که تصمیم برای رفتن یا نرفتن از سوی چه نهادی اتخاذ خواهد شد؟ گفت: دستگاه‌های دیگر مثل وزارت امور خارجه که بالاخره این موضوع ابعاد گسترده‌تری دارد. هیئت رئیسه فدراسیون یک نظری داده و انشالله بهترین تصمیم گرفته خواهد شد.

تاج با بیان اینکه فوتبال مازندران با نام و سابقه آقای بهروان گره خورده و این استان همواره در مسیر توسعه فوتبال نقش‌آفرین بوده است، اظهار داشت: امروز با انتخاب قاطع آقای خلردی، مسئولیت‌های تازه‌ای بر دوش او گذاشته شد و این اعتماد مردمی، وظیفه‌ای سنگین‌تر برای خدمت به فوتبال استان ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی مازندران و فعالیت‌های متنوع در فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی، رده‌های پایه و بانوان افزود: مازندران از شرق تا غرب، هفت تا هشت ساعت مسیر دارد و این وسعت کار را دشوار می‌کند. استعداد‌ها و نیرو‌های فعال وجود دارند، اما نبود بودجه، اسپانسر‌های قدرتمند و صنایع بزرگ، معادله توسعه فوتبال را سخت کرده است. راه‌حل، تشکیل یک کنسرسیوم حمایتی با حضور استاندار و مدیران ارشد است.

تاج با بیان اینکه فوتبال پدیده‌ای بی‌همتا در میان رویداد‌های اجتماعی جهان است، خاطرنشان کرد: جام جهانی آینده را بیش از ۶ میلیارد نفر تماشا خواهند کرد؛ این نشان می‌دهد فوتبال چه ظرفیت عظیمی دارد. استان مازندران نیز باید با برنامه‌ریزی و حمایت همه‌جانبه، جایگاه خود را در این عرصه تثبیت کند.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین از تلاش‌های عالیشان، پوریانی، سهرابی، امیدی، مومنی و رحیمی تقدیر کرد و حضور دوباره چهره‌های باتجربه در هیأت رئیسه را به فال نیک گرفت.

وی درباره توسعه فوتبال بانوان و فوتبال ساحلی نیز گفت: با دستور آقای دنیامالی، زمین‌های ساحلی در استان ایجاد خواهد شد و این می‌تواند رونق جدی برای فوتبال ساحلی مازندران باشد. فوتسال نیز باید هم‌پای فوتبال رشد کند.

تاج در پایان با اشاره به برنامه‌های فدراسیون برای واگذاری ورزشگاه‌ها به باشگاه‌های توانمند گفت: اگر باشگاهی آمادگی داشته باشد، ورزشگاه به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال در اختیارش قرار می‌گیرد تا بتواند زیرساخت‌ها را توسعه دهد. امیدوارم با کمک همه مدیران و مسئولان، استان مازندران هر سال شاهد پیشرفت جدی در فوتبال و فوتسال باشد.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
رحمت اله
۰۰:۳۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
خداوکیلی امریکا نرید پول ملت راهم خرج این تیم نکنید شما فقط عشق گشت وگذاردارید آخر هم میرید واینها کلاه سر ملت گذاشتنه
Iran (Islamic Republic of)
خخخ
۱۸:۴۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
مفت خور ها به بهشت نمی‌روند ، خخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
ملت، تیم فنی شامل سرمربی ویزا گرفتن، ایشونو دو تا دیگه مثل خودشو راه ندادن گفته هیچکس نره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خوب کاری کردن بهت ویزا ندادن
Iran (Islamic Republic of)
احسان
۱۷:۵۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
چه نیازی هست یه اکیپ ۱۰ نفره با پول بیت المال به بهانه قرعه کشی جام جهانی برن امریکا تفریح..به نظرم این کار ترامپ خیلی عالی بوده که فقط ۴ نفر ویزا داده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
بی‌تفاوتی در مقابل بازیکنانی که درنهایت وقاهت با همسر بی‌حجابشون در ملا عام ظاهر میشن نشون میده که سرمایه‌گذاری بیت‌المال روی اینها فقط حرام کردن پول مردم است. چرا با اینها برخورد نمی‌کنید. نگه شماها مسلمان نیستید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
با این تیم به جام جهانی نرید بهتره، وگرنه با بازیهای مبتدی مورد تمسخر جهان قرار خواهیم گرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
طرف رو توی دِه راه نمیدادن سراغ خونه کدخدا رو میگرفت.
Iran (Islamic Republic of)
بینام
۱۶:۳۷ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
بود نبود شما ها فرقی نمی‌کند
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
آقای تاج عزیز شما رو که راه ندادن بری بحثت جداست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
از دولت امریکا برای ندادن ویزا ممنونیم
