براساس گفته مسئولان شورای المپیک آسیا و کمیته برگزاری بازی‌ها، طبق ثبت نام اولیه بیش از ۳ هزار ورزشکار در بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ حضور خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه سرپرستان بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا امروز با حضور مسئولان OCA، کمیته برگزاری بازی‌ها و سرپرستان کشور‌ها در سالن همایش‌های هتل کونیفر این شهر در حال برگزاری است.

آرش فرهادیان سرپرست کاروان اعزامی کشورمان گفت:نشست امروز با حضور مسئولان شورای المپیک آسیا و کمیته برگزاری بازی‌ها برگزار گردید که در ابتدا بخش‌های مختلف کمیته برگزاری بازی‌ها گزارش جامعی در خصوص روند آماده سازی سانیا برای میزبانی این رقابت‌ها ارائه دادند که مورد توجه سرپرستان و نمایندگان OCA قرار گرفت.

وی ادامه داد:بنا بر اذعان مسئولان OCA و کمیته برگزاری، بیش از ۳ هزار ورزشکار طبق لیست ثبت نام اولیه در رشته‌های مختلف این رقابت‌ها حضور دارند که به نوبه خود شلوغ‌ترین رقابت‌هایی است که تاکنون در بازی‌های ساحلی آسیایی برگزار شده است و در ادامه مباحث مربوط به تعداد رشته ها، قوانین بازی ها، حمل و نقل، اسکان و پوشش رسانه‌ای بازی‌ها و قوانین مربوط به فروش تلویزیونی بازی‌ها مطرح شد.

فرهادیان تصریح کرد:در جریان برگزاری این رقابت‌ها به غیر از بسکتبال ۳ نفره که در سالن برگزار می‌شود بقیه رشته‌ها در ساحل برگزار خواهد شد و فردا هم به همراه سرپرستان دیگر کشور‌ها و مسئولان OCA بازدیدی از دهکده ورزشکاران و محل برگزاری رویداد‌های مختلف خواهیم داشت.

منبع: کمیته ملی المپیک

برچسب ها: بازی های آسیایی ساحلی ، المپیک آسیا
