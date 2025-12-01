نخستین رویداد رباتیک در گیلان برگزار می شود

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سرهنگ پاسدار علی اصغر زاد اکبری در جمع خبرنگاران با اشاره به رویداد بزرگ رباتیک در گیلان گفت : حمایت از نو آوری یکی از برنامه های راهبردی سپاه می باشد.

مسئول سازمان علمی پژوهشی و فناوری بسیج گیلان از بزرگ‌ترین رویداد آموزشی و رقابتی استان در حوزه فناوری و مهندسی رباتیک، در بهمن‌ماه خبر داد و افزود : این دوره از مسابقات با هدف ارتقای دانش فنی و خلاقیت در میان بسیجیان گیلانی طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه این رویداد برای نخستین بار میزبان شرکت‌کنندگان در تمام رده‌های سنی از دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا علاقه‌مندان آزاد است، تصریح کرد: در این دوره از مسابقات، شرکت‌کنندگان در سه رشته تخصصی ربات جنگجو، ربات عقرب و ربات آتش‌نشان به رقابت خواهند پرداخت.

سرهنگ زاد اکبری با تاکید بر اینکه پیش از آغاز رقابت‌ها، تمامی شرکت‌کنندگان در یک دوره یک‌ماهه آموزش ساخت ربات شرکت خواهند کرد تا ضمن آشنایی با مبانی فنی، با اصول طراحی، کنترل و مقاومت مکانیکی ربات‌ها نیز آشنا شوند گفت: رویداد رباتیک در سه رده سنی ۵ تا ۷ سال (ربات عقرب)، ۷ تا ۱۲ سال (ربات امدادگر و فوتبالیست مقدماتی)، ۱۲ تا ۱۵ سال(ربات امدادگر و فوتبالیست پیشرفته)، ۱۵ تا ۱۸ سال (ربات جنگجوی دانش آموزی)، بالای ۱۸ سال (ربات جنگجوی آزاد) است.

مسئول سازمان علمی، پژوهشی و فناوری بسیج سپاه قدس گیلان با اشاره به رقابتی بودن این رویداد گفت:این جشنواره بستری برای پرورش نسل جدید مخترعان و مهندسان آینده ایران طراحی شده است.

وی با بیان اینکه مجموع جوایز این دوره ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است که میان برترین تیم‌ها در هر رشته توزیع خواهد شد گفت:زمان ثبت‌نام در این مسابقات و اطلاعات تکمیلی و شیوه‌نامه شرکت در هر رشته متعاقبا اعلام خواهد شد.

سرهنگ احمدرضا منشوری، معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان هم در این نشست خبری به اولین رویداد بزرگ رباتیک در گیلان گفت : گیلان مهد علم ، دین و اخلاق است.



معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان افزود: تقویت کار تیمی، مدیریت زمان و بودجه و در واقع علم مدیریت از ضرورت‌های امروز جامعه است، گفت: با کار تیمی،‌ شبکه سازی در این بخش مهیا می شود و در نتیجه علاقه به علم و فناوری در جامعه و نسل جدید افزایش می یابد، در این راستارقابت سالم و با انگیزه ایجاد شود تا بهترین مسابقه اجرا شود.

در پایان این نشست از پوستر رویداد بزرگ رباتیک رونمایی شد.