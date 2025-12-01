باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -اصغر زائری گفت: در بازدید کارشناسان بهداشت حرفهای از کارگاههای ساختمانی، چند واحد بهعنوان کانونهای لاروی پشه آئدس شناسایی شد و با وجود صدور اخطارهای قانونی و تذکرات مکرر، چهار واحد بهدلیل عدم اصلاح وضعیت پلمب شدند.
او با اشاره به اهمیت پیشگیری از انتشار تب دِنگی افزود: بیتوجهی به محیط اطراف و رهاسازی آبهای راکد، زمینه رشد پشه ناقل را فراهم میکند و رعایت اصول بهداشتی و بهسازی محیط باید با همکاری همه دستگاهها و شهروندان صورت گیرد.
زائری ادامه داد: روند بازدید و پایش مستمر از کارگاههای ساختمانی در سطح شهر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا ایجاد شرایط مساعد برای رشد پشه آئدس، اقدامات قانونی بدون اغماض اعمال خواهد شد.