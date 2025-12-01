رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد ما در حکمرانی، عبور از مفهوم فریبنده برابری جنسیتی و رسیدن به عدالت جنسیتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین اجلاسیه «خانواده، آینده، پیوند‌های پایدار» که صبح امروز -دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴- در تالار وحدت برگزار شد، گفت: این روز‌ها را که در میانه سوگواری شهادت و جشن میلاد دختر پیامبر گرامی اسلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها هستیم را گرامی می‌دارم. در ابتدای سخن، یاد زنانی که دوشادوش همسران سردار یا دانشمند خود در نبرد ۱۲ روزه مقابل تجاوز جنایتکاران ایستادند و هزینه دادند را گرامی می‌دارم؛ یاد زنان بسیاری که در خانه و خانواده خود، همراه با کودکان‌نشان یا جلو روی آنها قربانی تروریسم دولتی اسرائیل شدند.

امام (ره) زن ایرانی را باور و او را به کنشگری در میدان دعوت کرد

قالیباف در ادامه تصریح کرد: درود خودم را نثار رهبر کبیرمان، امام خمینی (ره) می‌کنم؛ ایشان در برابر رژیم پهلوی که پنجره‌های ابتذال را به روی زن ایرانی باز کرده بود، در‌های انقلاب را به روی زن ایرانی گشود؛ او بود که زن ایرانی را باور کرد و از بازیچه مصرف‌گرایی شدن، به کنشگر تعیین‌کننده میدان بودن دعوت کرد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: بعد از امام (ره) هم ما این صراط مستقیم را از شاگرد و جانشین او آموخته‌ایم که اگر کشوری رشدیافته و پیشرفته می‌خواهیم، باید خانواده به عنوان محور جامعه و زن به عنوان محور خانواده آگاهانه و آزادانه کنشگری کند؛ بدون آنکه حقوق انسانی خود را از دست بدهد؛ بدون آنکه کرامت زنانه خود را هزینه کند؛ بدون آنکه ناچار شود یکی را انتخاب و دیگری را فدا کند. اگر چنین شد، یعنی ما از شاخص‌های حکمرانی اسلامی فاصله داریم؛ یعنی نارسایی و ناکارمدی ما دارد عدالت را قربانی می‌کند.

زن، معمار تمدن و محور تربیت است

وی در ادامه با بیان اینکه در نگاه انقلاب اسلامی، زن تنها مطالبه‌گر حقوق انسانی یا زنانه خود نیست، بلکه معمار تمدن و محور تربیت است، اظهار کرد: ما فراتر از مدل‌های متداول، به دنبال تحقق الگویی هستیم که بین مسئولیت خانوادگی، حقوق اجتماعی و رسالت تمدنی زن، توازن ایجاد می‌کند.

قالیباف همچنین تصریح کرد: به لطف انقلاب، زن ایرانی توانست کلان‌روایت‌های شرقی و غربی را در هم بشکند و برغم تمام محدودیت‌ها ثابت کند که می‌توان هم کانون خانه و خانه‌دار بود و هم در متن و بطن جامعه نقش‌آفرینی کلیدی داشت؛ آنهم بدون اینکه جنبه‌های انسانی‌اش فرسوده شود یا خصوصیات زنانه‌اش در عرصه عمومی شبیه کالا و خدمات جلوه کند و خریداری شود.

ارزش زن بر پایه زیست خانوادگی بازتعریف شده است

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: برخلاف تبلیغات سوء، حضور تعیین‌کننده زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، ورزشی و هنری محصول مستقیم نگاه تحرک‌بخش و تعالی‌دهنده انقلاب اسلامی است. ما ارزش زن را در اثرگذاری اجتماعی و تمدنی بر پایه زیست خانوادگی بازتعریف کردیم.

وی در ادامه با بیان اینکه غرب شعار برابری جنسیتی سر داد، اما به این قیمت غیرقابل جبران که بنیان‌های خانواده را سست کند، افزود: امروز خود اندیشمندان دلسوز غربی به پیامد‌های ویرانگر افول نهاد خانواده در جوامع‌شان معترض‌اند. رویکرد ما در حکمرانی، عبور از مفهوم فریبنده برابری جنسیتی و رسیدن به عدالت جنسیتی است. در این نگاه، نقش و جایگاه ویژه زن متناسب با منزلت و مزیت او تعریف می‌شود. اما نه ابزارانگارنه، بلکه گوهرشناسانه.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
از زمانی که از روانشناسی غربی استفاده کردید وزنها را پررو کردید جامعه به سمت بی بند وباری وفروپاشی خانواده سوق داده شد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
نمایندگان محترم مجلس دررابطه با کاهش تورم ومعیشت خانوارها وبازنشسته هم رسیدگی نمایتد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
این آقایون جوری در مورد زن حرف میزنند که انگار زن موجود دست دوم هست خجالت بکشید زن مرد ندارد هر دو آفریده خدا هستند کی خانم ها آمدند در مورد آقایون حرف بزنند؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
دلار ۱۱۹ هزار تومان
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
حاجی ول کنید زنهارو به فکر اقتصاد و فشار استخوان شکن روی مردم باشید. چرا همگی تمرکز رو روی زن و حجاب و حواشی گذاشتید آخه؟؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
ریاست محترم مجلس :لطفا درخواست استیضاح وزرای ناکارآمد را نگه ندار. آ سد ممد باقر
۰
۵
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
اگه حرف نزنه چکار کنه. کار دیگه ای بلد نیست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
دلار چند؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
به تو چه؟
۲
۲
پاسخ دادن
