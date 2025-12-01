نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاران فقط از ما احترام و سود اقتصادی بالاتر از تورم می خواهند پس باید زیرساخت های سرمایه گذاری تامین و قوانین برای بهبود سرمایه گذاری ها اصلاح شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد روز دوشنبه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان های کاشمر و خلیل آباد گفت: با وجود قوانین فعلی هم اکنون در کشور رانت وجود دارد و کسانی که از این رانت استفاده می کنند با دلالی و بدون پرداخت مالیات و ثبت فعالیت در جایی سود خود را می برند که این روند نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: بودجه دولت باید از طریق چهار منبع «نفت، مالیات، مولدسازی و اوراق مشارکت» تامین شود که البته این منابع، کامل دریافت نمی شود، از طرفی ۹۰ درصد این منابع برای پرداخت حقوق کارمندان، پزشکان و کارگران سایر اقشار داده می شود و البته همه هم از این پرداخت ناراضی هستند.

نایب رییس مجلس گفت: از طرفی ۱۱ میلیون میلیارد تومان دارایی و نقدینگی در اختیار مردم است که معتقدیم نباید این سرمایه مانند گذشته در بورس وارد شود و مردم دوباره متضرر شوند.

نیکزاد به دشمنی تاریخی آمریکا با ایران اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه آنها نیامدند که مثلا چند موشک بزنند بلکه آمده بودند تا با حملات نظامی، تجمعات آشوب طلبانه و خیابانی و در نهایت ورود مردم، زمینه سقوط کشور را فراهم کنند که با مقاومت و اتحاد مردم موفق نشدند.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر شدیم ما باور نمی کردیم دشمن یک برج مسکونی را برای ترور یک فرمانده بزند و مردم را به خاک و خون بکشاند.

این نماینده مجلس گفت: الان نه در صلح و نه در جنگ هستیم و دشمنان اگر بتوانند در ایران اغتشاش درست کنند و یا اگر بدانند با شروع جنگ، اغتشاش درست می شود دوباره جنگ را شروع می کنند.

نیکزاد افزود: آنها می دانند درون کشور گلایه است اما ما یک خانواده هستیم و در برابر دشمن اختلافات را کنار می گذاریم، چون ایرانی ها بر خلاف بسیاری از نقاط دنیا وقتی از بیرون مورد تهاجم قرار می گیرند متحد و ید واحد می شوند.

وی اضافه کرد: در روزهای عادی از ۲۸۵ نماینده حداکثر ۲۳۰ نفر در جلسات حضور دارند و بقیه، در جلسات دیگر، سفر و نشست ها و برنامه های کاری حضور دارند اما در در روزهای جنگ ۱۲ روزه ۲۵۸ نفر در مجلس حاضر می شدند.

روایت نیکزاد از احتمال بمباران مجلس

نایب رییس مجلس اظهار کرد: حاجی زاده که شهید شد قالیباف به اتاق جنگ رفت و از آنجا مجلس را نیز اداره می کرد، بعد از آن که صداو سیما را زدند یک روز اعلام شد هشت هواپیما از پایگاه العدید بلند شدند و می خواهند مجلس را بزنند.

نیکزاد افزود: آن روز اداره مجلس را من برعهده داشتم و به نمایندگان گفتم مجلس را ترک کنید اما گفتند مگر خون ما از مردم رنگین تر است و اتفاقا ۲۵۸ نفر در مجلس ماندند در حالی که برای رسمیت یافتن جلسات مجلس حضور ۱۹۲ نماینده کفایت می کند.

