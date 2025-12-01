معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، گفت: بانوان می‌توانند در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی نقش بسزایی در خانواده و‌ جامعه داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  علی‌اکبر ورمقانی، در آیین رونمایی از پویش طرح ملی سبا، با اشاره به اینکه تابستان گذشته به دلیل اختلاف ۲۰ هزار مگاواتی مصرف و تولید برق، با قطعی مواجه بودیم، افزود: اگر در همه استان‌های کشور ۱۵ تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی می‌کردیم دچار خاموشی نمی‌شدیم.

وی در ادامه، سخنان اخیر مقام معظم رهبری در تاکید بر حمایت از دولت را یادآور شد و گفت: اگر از اسراف جلوگیری و مصرف را بهینه کنیم، در بحث حامل‌های انرژی دغدغه نخواهیم داشت.

ورمقانی در ادامه خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی به معنی مصرف نکردن نیست، اما نیاز به فرهنگ‌سازی مناسب دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، برنامه‌هایی مانند طرح ملی سبا را در فرهنگ‌سازی مصرف تاثیرگذار دانست و افزود: همه ما باید به عنوان سفیران این طرح در راستای اصلاح الگوی مصرف تلاش کنیم چرا که رهاورد مصرف بهینه، رفاه جامعه خواهد بود.

شایان ذکر است، طرح ملی سبا(سفیران بهینه‌سازی انرژی) توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر با هدف اصلاح الگوی مصرف و‌ فرهنگ‌سازی مصرف بهینه، راه‌اندازی شده و بانوان و کودکان، جامعه هدف این طرح هستند.

