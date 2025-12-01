مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از واکسیناسیون بیش از ۳ملیون و ۲۰۰هزار دام سبک و سنگین استان برعلیه بیماری تب برفکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده- سید امید خلیل زاده گفت: در سه ماه گذشته واکسیناسیون دام‌های استان باهدف ایمن سازی برعلیه بیماری تب برفکی صورت گرفته است که تا کنون ۲میلیون و ۸۷۶هزار و ۵۴۹ دام سبک و ۴۱۰ هزار و ۹۲۳ دام سنگین برعلیه این بیماری ایمن سازی شده‌اند.

وی بابیان اینکه با انجام این عملیات، کانون‌های تب برفکی در استان کاهش یافته است افزود: واکسیناسیون تب برفکی در ۲ مرحله انجام شده، که در فاز نخست، شهریور ماه تا پایان مهر بصورت روتین هرساله دام‌ها بر علیه تب برفکی ایمن سازی شدند، اما باشیوع سویه جدید، فاز دوم واکسیناسیون بر علیه سویه جدید تب برفکی، از ابتدای آبان ماه آغاز شد و اکنون نیز ادامه دارد.

خلیل زاده یاد آور شد: عملیات واکسیناسیون با تلاش اکیپ‌های دامپزشکی استان و نیرو‌های داوطلب در دامداری‌های صنعتی و سنتی استان انجام می‌شود و تلاش است تا جمعیت دامی استان شامل ۴۵۰ هزار راس دام سنگین و ۴میلیون و ۲۰۰هزار راس دام سبک برعلیه سویه جدید بیماری تب برفکی ایمن شوند.