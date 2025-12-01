شهردار منطقه ۱۰ تهران گفت: «در سه سال گذشته، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما تعیین‌تکلیف پرونده‌های رهاشده و حل معارضات قدیمی بوده است؛ پرونده‌هایی که سال‌ها پیشرفت پروژه‌های عمرانی را متوقف کرده بود.»

باشگاه خبرنگاران جوان- اخ الصنایع شهردار منطقه ۱۰ تهران با اشاره به مهم‌ترین دستاورد‌های حوزه حقوقی و املاک منطقه در دوره ششم مدیریت شهری گفت: «پس از ۲۲ سال، معارضین طرح تعریض خیابان امام خمینی (ره) تعیین‌تکلیف شد و در طرح بزرگراه یادگار امام (ره) نیز با تملک ۲۸ پلاک به مساحت ۲۳۰۰ مترمربع و ارزشی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان گام مهمی برداشته شد.»

شهردار منطقه ادامه داد: «برای تملک ۷۶ پلاک دیگر به مساحت ۶۸۰۰ مترمربع نیز فرایند‌های قانونی انجام شد که ارزش آن بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین در پرونده مهم پاساژ میلاد قائم، رأی دیوان عالی کشور به نفع شهرداری صادر شد؛ پرونده‌ای با ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان که از حقوق شهر دفاع کرد.»

او با اشاره به بازگرداندن اموال از دست‌رفته افزود: «حدود ۱۶ هزار مترمربع از املاک شهرداری به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان پس از ۳۰ سال به مدیریت شهری بازگردانده شد. همچنین از تضییع حقوق شهر جلوگیری کردیم و با اخذ آرای قضایی، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منافع شهرداری حفظ شد.»

به گفته شهردار منطقه ۱۰، «ثبت ۹۰۰ پرونده املاک در سامانه جامع املاک و کسب رتبه دوم تهران در اخذ کد اموال» از دیگر نتایج این دوره مدیریت حقوقی بوده است.

او در پایان تأکید کرد: این دستاورد‌ها شاید در قاب تصویر دیده نشوند، اما زیربنای بسیاری از پیشرفت‌های عمرانی، اجتماعی و خدماتی منطقه هستند؛ تحولی که آینده مدیریت شهری منطقه ۱۰ را شفاف‌تر، منظم‌تر و قابل اتکاتر می‌کند.

برچسب ها: شهرداری ، املاک و مستغلات
مترو و اتوبوس رایگان برای زنان در روز زن/ برگزاری کنسرت در ۵ نقطه پایتخت
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
به‌روز‌رسانی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن در انتظار اتصال به سامانه‌های خودنویس و کاتب
قطع درخت در منطقه ۱۴ تهران/ شهرداری منطقه پاسخگو نیست
المان‌های «دیار امام هادی (ع)» در منطقه ۱۰ جانمایی شدند
با هدف کاهش بار ترافیک و درصد وقوع سوانح رانندگی؛
سه نقطه حادثه خیز درشاهراه های ارتباطی منطقه ۱۸ ایمن سازی شد
اخبار پیشنهادی
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
آلودگی هوا دست از سر تهران بر نمی‌دارد؛ وضعیت دوباره قرمز شد
بیمه خویش‌فرما برای رانندگان تاکسی اینترنتی مطلوب نیست
گره کور در پرونده آتش‌سوزی خانه
ادامه انتقال محکومین افغانستانی به کشورشان منوط به همکاری‌های متقابل است
اوحدی: دشمن ۲۰ سال برای ایجاد بحران در ایران برنامه‌ریزی کرد
ادغام اجتماعی رویکرد جدید مواجهه با معلولیت است/ ایجاد ۹۰ هزار شغل برای معلولان
عملیات گسترده هلال‌احمر برای مهار آتش‌سوزی جنگل توسکستان
ساماندهی و انضباط شهری در ۴۵ محور پایتخت
هوای پایتخت دوباره ناسالم و وضعیت قرمز شد
اعضای باند کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی فروش حواله خودرو دستگیر شدند
روغن‌های خوراکی آغشته به ۱۱ کیلو شیشه کشف شد
بهره‌برداری از خط ویژه حمل و نقل همگانی (H.O.V) در بزرگراه شهید چمران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته محور‌های شمالی
۱۸ شهروند ایرانی زندانی از کویت و گرجستان به کشور منتقل می‌شوند
مراکز آموزشی و ادارات استان تهران چهارشنبه ۱۲ آذر دایر خواهند بود
اراضی مجموعه ساصد به بوستان فناوری تبدیل می‌شود
اختلاف قیمت ۳۲ درصدی حبوبات در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به نسبت سطح شهر
رسیدگی به هیئت‎های عفو و اظهارات رجوی پیش از عملیات «فروغ جاویدان»
اعتبار ۲ هزار میلیاردی برای نوسازی مدارس
ادعای بی‌اساس رسانه‌های معاند درباره پرونده اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی دانشگاه خواجه نصیر
مرگ مرموز مدیر جوان، اعتراف همسر به قتل
کاهش ۱۴ درصدی تصادفات جاده‌ای در استان تهران
یورش خونین در قهوه‌خانه شادآباد؛ چهار قاتل قبل از فرار زمین‌گیر شدند
اعمال قانون بیش از ۲۹۰ هزار خودرو در ۱۰ روز نخست آذرماه
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده/ کیفرخواست متهمان پرونده شهادت قاضی احسان باقری صادر شد
دعوت وزارت کار از صاحبان کسب و کار برای پیوستن به پویش ترویج ورزش بانوان​ کارگر
پرونده پرابهام «ون‌های شهرزاد»؛ از شکست طرح تا افزایش ناگهانی قیمت