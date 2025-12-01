باشگاه خبرنگاران جوان- اخ الصنایع شهردار منطقه ۱۰ تهران با اشاره به مهم‌ترین دستاورد‌های حوزه حقوقی و املاک منطقه در دوره ششم مدیریت شهری گفت: «پس از ۲۲ سال، معارضین طرح تعریض خیابان امام خمینی (ره) تعیین‌تکلیف شد و در طرح بزرگراه یادگار امام (ره) نیز با تملک ۲۸ پلاک به مساحت ۲۳۰۰ مترمربع و ارزشی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان گام مهمی برداشته شد.»

شهردار منطقه ادامه داد: «برای تملک ۷۶ پلاک دیگر به مساحت ۶۸۰۰ مترمربع نیز فرایند‌های قانونی انجام شد که ارزش آن بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین در پرونده مهم پاساژ میلاد قائم، رأی دیوان عالی کشور به نفع شهرداری صادر شد؛ پرونده‌ای با ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان که از حقوق شهر دفاع کرد.»

او با اشاره به بازگرداندن اموال از دست‌رفته افزود: «حدود ۱۶ هزار مترمربع از املاک شهرداری به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان پس از ۳۰ سال به مدیریت شهری بازگردانده شد. همچنین از تضییع حقوق شهر جلوگیری کردیم و با اخذ آرای قضایی، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منافع شهرداری حفظ شد.»

به گفته شهردار منطقه ۱۰، «ثبت ۹۰۰ پرونده املاک در سامانه جامع املاک و کسب رتبه دوم تهران در اخذ کد اموال» از دیگر نتایج این دوره مدیریت حقوقی بوده است.

او در پایان تأکید کرد: این دستاورد‌ها شاید در قاب تصویر دیده نشوند، اما زیربنای بسیاری از پیشرفت‌های عمرانی، اجتماعی و خدماتی منطقه هستند؛ تحولی که آینده مدیریت شهری منطقه ۱۰ را شفاف‌تر، منظم‌تر و قابل اتکاتر می‌کند.