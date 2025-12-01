باشگاه خبرنگاران جوان _دبیر ستاد ملی هماهنگی و سیاستگذاری مدیریت پدیده گرد و غبار اعلام کرد: شبکه گسترده زهکشی در دشتهای حاشیه تالاب صالحیه و اللهآباد مهمترین عامل اختلال در آبگیری تالابها و فعالسازی کانونهای گرد و غبار در استانهای البرز و قزوین است و حذف این کانالها باید بهعنوان نخستین و فوریترین گام در برنامه مهار ریزگردها اجرا شود.
بهزاد رایگانی در حاشیه بازدید میدانی از این تالابها گفت: اعتبار موردنیاز برای آغاز عملیات در سال ۱۴۰۴ و تداوم آن در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده و توافق لازم میان استانهای البرز و قزوین برای اجرای این اقدام حاصل شده است.
وی با اشاره به نتایج مطالعات انجامشده افزود: کانالهای زهکشی گسترده، مسیر طبیعی پخش سیلاب را مسدود و امکان آبگیری تالابها را از بین بردهاند که این موضوع به خشکی دشتهای پاییندست و افزایش فعالیت کانونهای گرد و غبار منجر شده است. به گفته رایگانی، حذف شبکه زهکشی، مدیریت چرای دام و بازنگری محدوده تالابی سه محور اصلی طرح مهار گرد و غبار در منطقه است.
دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار با بیان اینکه برآوردهای گذشته طول شبکه زهکشی را ۴۶ کیلومتر اعلام کرده بود، گفت: ارزیابیهای جدید نشان میدهد با احتساب شاخههای فرعی، این رقم ممکن است به بیش از ۶۰ کیلومتر افزایش یابد.
رایگانی همچنین از تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای حذف کانال در سال ۱۴۰۴ خبر داد و تأکید کرد: عملیات در بخشهای گلوگاهی که بیشترین تأثیر را در مهار گرد و غبار دارند باید بدون تأخیر آغاز شود.
وی با اشاره به توافق اولیه میان دو استان گفت: قرار است در جلسات مشترک آینده، مستندات ماهوارهای لندست از سال ۱۹۸۶ تاکنون برای تعیین دقیق محدودههای آبی تاریخی تالابها ارائه شود تا تصمیم نهایی درباره نحوه ورود دستگاهها، از جمله منابع طبیعی، اتخاذ شود.
در ادامه این بازدید، قدرتالله شمیرانی فرماندار نظرآباد نیز با تأکید بر آمادگی کامل استان البرز برای ورود به مرحله عملیاتی اظهار داشت: استانهای البرز و قزوین درباره حذف شبکه زهکشی به جمعبندی مشترک رسیدهاند و اقداماتی مانند اصلاح محدوده تالابی، مدیریت چرای شتر و دام، تقویت پاسگاه محیطبانی و ایجاد بستر سرمایهگذاری چندمنظوره باید به صورت همزمان پیش برود.
وی افزود: پیشنهاد نصب نیروگاههای خورشیدی در بخشهایی از محدوده تالابی نیز مطرح شده تا ضمن تثبیت خاک و کاهش تبخیر، ارزش افزوده اقتصادی ایجاد شود.
فرماندار نظرآباد تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۵ نیز پیشبینی اعتبار در سطح ملی انجام شده و استانداری البرز آمادگی پشتیبانی کامل از اجرای طرحها را دارد. به گفته او، تأکید مسئولان استان بر این است که مطالعات از مرحله کاغذی عبور کرده و عملیات بهصورت میدانی و عملیاتی آغاز شود.