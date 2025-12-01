شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوئیک ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی کوئیک یکی از محصولات شرکت سایپا است. این خودرو در حال حاضر یکی از محصولات اقتصادی سایپا است. هم اکنون این خودرو با استقبال مشتریان رو‌به‌رو است. اما مدتی است که تحویل این خودرو با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای خریداران به وجود آورده است. 

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب؛ الان نزدیک ۱۰۰ روز است از تکمیل وجه بنده برای خرید خودروی کوئیک از شرکت سایپا برای من و همه خریداران مثل بنده می‌گذرد؛ ولی هربار که با سایپا تماس می‌گیریم. به ما اعلام می‌کنند که باید صبور باشید دیگه نمیدونم باید به چه کسی التماس کنم. ترو خدا پیگیر این موضوع باشید. انشاالله توفیق کارهایتان را می‌بینید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، مشکلات مردم ، خودروی کوئیک
خبرهای مرتبط
تاخیر در تحویل خودروی اطلس G خریداران را به دردسر انداخت
تاخیر در تحویل خودروی شاهین خریداران را در صف انتظار گذاشت
نارضایتی مشتریان سایپا از دیر کرد تحویل خودروی اطلس G
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نمایی از پاییز هزار رنگ چشمه قاسم گرگان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
گلایه اهالی روستای قلی جاجرم از مسدود شدن جاده
دود نیروگاه شهید مفتح کبودرآهنگ نفس اهالی را تنگ کرد + فیلم
مشکلات ترکیدگی شاه لوله آب در منطقه بهارستان آبادان از زبان شهروندخبرنگار + فیلم
هدررفت آب اهالی روستای بکیان مرودشت را به دردسر انداخت + فیلم
خریداران کوئیک در صف انتظار تحویل خودرو
آخرین اخبار
خریداران کوئیک در صف انتظار تحویل خودرو
هدررفت آب اهالی روستای بکیان مرودشت را به دردسر انداخت + فیلم
مشکلات ترکیدگی شاه لوله آب در منطقه بهارستان آبادان از زبان شهروندخبرنگار + فیلم
گلایه اهالی روستای قلی جاجرم از مسدود شدن جاده
دود نیروگاه شهید مفتح کبودرآهنگ نفس اهالی را تنگ کرد + فیلم
نمایی از پاییز هزار رنگ چشمه قاسم گرگان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
کاهش سن بازنشستگی درخواست زنان روستایی شد
برگزاری مانور زلزله در دبستان شهید فروغی شیراز + عکس
برگزاری پرشور نخستین دوره مسابقات بازی‌های بومی و محلی در روستای گوش لاغر + عکس
سدمعبر برخی اصناف صدای اهالی لنگرود را درآورد
رنجش دانش آموزان میبد و اردکان از تعطیل نبودن مدارس در روزهای آلوده هوا