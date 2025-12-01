شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوئیک ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی کوئیک یکی از محصولات شرکت سایپا است. این خودرو در حال حاضر یکی از محصولات اقتصادی سایپا است. هم اکنون این خودرو با استقبال مشتریان رو‌به‌رو است. اما مدتی است که تحویل این خودرو با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای خریداران به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب؛ الان نزدیک ۱۰۰ روز است از تکمیل وجه بنده برای خرید خودروی کوئیک از شرکت سایپا برای من و همه خریداران مثل بنده می‌گذرد؛ ولی هربار که با سایپا تماس می‌گیریم. به ما اعلام می‌کنند که باید صبور باشید دیگه نمیدونم باید به چه کسی التماس کنم. ترو خدا پیگیر این موضوع باشید. انشاالله توفیق کارهایتان را می‌بینید.

