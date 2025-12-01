باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -حسین روزنیک در دیدار با امام جمعه شهرستان اهر از فعالیت ۶ هزار و پانصد خادمیار و یاور رضوی در استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: در کل استان تعداد ۱۶۰ کانون محله‌ای و ۲۰ کانون تخصصی خدمات شایانی را در راستای محرومیت زدایی و ارائه خدمت رضوی به نیازمندان انجام میدهند.

روزنیک با بیان اینکه از این تاریخ کانون رضوی شهرستان اهر به عنوان کانون منطقه ارسباران فعالیت خواهد کرد گفت: این کانون که نمونه و فعالترین کانون استان از بابت انجام خدمات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اردو‌های جهادی در قالب سیاست‌های آستان قدس رضوی میباشد از این به بعد بصورت گسترده برای شهرستان‌های ارسباران خدمات ارائه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه خودکفایی کانون‌های رضوی در راستای ارائه خدمات به مردم از اولویت‌های آستان قدس رضوی میباشد گفت: عمده فعالیت‌های اجتماعی کانون‌ها خدمت به مخدومین میباشد که انشااله با حمایت‌های مردم نوعدست استان آذربایجان‌شرقی و تلاش خادمیاران بتوانیم گام‌های ماندگاری در این حوزه برداریم.