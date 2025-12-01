باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده- علوی زاده در جلسه آموزشی نحوه بهره برداری صحیح از طرح کهاب برای مالکین جایگاههای عرضه سوخت منطقه ارومیه گفت: این منطقه در اجرای طرح کهاب پیشرو بوده و ۸۱ درصد جایگاههای سوخت آن مجهز به سیستم بازیافت بخارات بنزین است.
رئیس طرح کهاب مدیریت مهندسی طرحهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران افزود: طرح کهاب طرحی برای صرفه جویی اقتصادی در مصرف سوخت که با اهداف زیستمحیطی پایهگذاری شدهاست.
وی یاد آور شد:کهاب سرنام عبارت کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است و هدف اصلی این طرح کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری و هم اکنون به دست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در حال اجراست.
علوی زاده در پایان از تمامی عاملین منطقه جهت برگزار شدن جلسه آموزشی تشکر کرد و گفت: بخارات بنزین شامل ترکیبات مختلف از VOCs بوده که میتوانند علاوه بر آثار زیست محیطی، بر سلامت کارکنان جایگاههای بنزین، مراجعین به جایگاهها، ساکنین مناطق همجوار جایگاهها و انبارهای نفت تاثیرات سوء داشته باشد و با اجرای صحیح این طرح میتوان از همه موارد فوق جلوگیری کرد.