رئیس طرح کهاب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت:۸۱ درصد جایگاه‌های سوخت مرکز و شمال آذربایجان غربی، مجهز به سیستم بازیافت بخارات بنزین می‌باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده- علوی زاده در جلسه آموزشی نحوه بهره برداری صحیح از طرح کهاب برای مالکین جایگاه‌های عرضه سوخت منطقه ارومیه گفت: این منطقه در اجرای طرح کهاب پیشرو بوده و ۸۱ درصد جایگاه‌های سوخت آن مجهز به سیستم بازیافت بخارات بنزین است.

رئیس طرح کهاب مدیریت مهندسی طرح‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: طرح کهاب طرحی برای صرفه جویی اقتصادی در مصرف سوخت که با اهداف زیستمحیطی پایهگذاری شدهاست. 

وی یاد آور شد:کهاب سرنام عبارت کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است و هدف اصلی این طرح کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری و هم اکنون به دست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حال اجراست.

علوی زاده در پایان از تمامی عاملین منطقه جهت برگزار شدن جلسه آموزشی تشکر کرد و گفت: بخارات بنزین شامل ترکیبات مختلف از VOCs بوده که می‌توانند علاوه بر آثار زیست محیطی، بر سلامت کارکنان جایگاه‌های بنزین، مراجعین به جایگاه‌ها، ساکنین مناطق همجوار جایگاه‌ها و انبار‌های نفت تاثیرات سوء داشته باشد و با اجرای صحیح این طرح می‌توان از همه موارد فوق جلوگیری کرد.

برچسب ها: جایگاه سوخت ، بنزین
خبرهای مرتبط
مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مطرح کرد:
عرضه روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین یورو۴ در جایگاه‌های عرضه سوخت
ادامه کمبود عرضه بنزین سوپر در برخی جایگاه‌ها
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
علت تعطیلی جایگاه سوخت منطقه رسالت استان تهران چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ۹ درصدی تولد در آذربایجان‌غربی
ایمن سازی بیش از ۳میلیون و ۲۰۰هزار دام سبک و سنگین استان برعلیه سویه جدید تب برفکی
آخرین اخبار
ایمن سازی بیش از ۳میلیون و ۲۰۰هزار دام سبک و سنگین استان برعلیه سویه جدید تب برفکی
کاهش ۹ درصدی تولد در آذربایجان‌غربی