باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که حمله آخر هفته اوکراین به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله کاسپین (CPC) با توجه به اهمیت بین‌المللی و مشارکت بین‌المللی آن ظالمانه است.

پروژه CPC که شامل سهامداران روسی، قزاقستانی و آمریکایی است، روز شنبه اعلام کرد که یکی از سه نقطه پهلوگیری در ترمینال نووروسیسک در روسیه توسط حمله پهپادی اوکراینی آسیب دیده و عملیات متوقف شده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در تماسی با خبرنگاران حمله اوکراین را «ظالمانه» خواند و همچنین از حملات پهپاد‌های دریایی اوکراین به تانکر‌های نفتی در دریای سیاه انتقاد کرد، چیزی که به گفته او حمله به منافع ترکیه و صاحبان کشتی‌ها بود.

شرکت بزرگ نفتی آمریکایی شورون، یکی از سهامداران CPC، اواخر روز یکشنبه اعلام کرد که بارگیری نفت خام شرکت تنگیزچورویل در بندر نووروسیسک روسیه ادامه دارد.

منبع: رویترز