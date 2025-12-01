رئیس جمهور در پیامی با دولت و ملت اندونزی به خاطر وقوع حادثه ناگوار سیل و رانش زمین در منطقه سوماترا و جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم مسلمان این کشور ابراز همدردی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام خود به پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندوزی با تسلیت جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم مسلمان این کشور در پی وقوع حادثه ناگوار سیل و رانش زمین در منطقه سوماترا، ابراز امیدواری کرد با عنایت پروردگار هر چه سریع‌تر آثار و تبعات این بلیه طبیعی مرتفع و شرایط به حالت عادی برگردد.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:

جناب آقای پرابوو سوبیانتو

رئیس‌جمهور محترم اندونزی

وقوع حادثه ناگوار سیل و رانش زمین در منطقه سوماترا، و جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم مسلمان آن کشور دوست و برادر، موجب تاثر خاطر اینجانب شد.

به نمایندگی از دولت و ملت ایران، این رخداد ویرانگر را به جناب‌عالی و مردم اندونزی تسلیت می‌گویم و برای جانباختگان، رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان شفای عاجل طلب می‌کنم.

دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی همه‌جانبه خود را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و امدادی به مردم مناطق آسب‌دیده اعلام می‌دارد و امیدوار است با عنایت پروردگار هرچه سریع‌تر آثار و تبعات این بلیه طبیعی مرتفع و شرایط به جالت عادی برگردد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران