اعضای هیئت داوران بخش عکس و ویدئوی چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آلفرد یعقوبزاده عکاس حوزه جنگ، بهروز شعیبی کارگردان سینما و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و مجید سعیدی عکاس مستند مسئولیت داوری آثار ارائهشده در بخش عکس و ویدئوی چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر را بر عهده دارند.
بخش عکس و ویدئو با محورهای روایت صلح، ایستادگی و دفاع در جشنواره طراحی شده است. نمایشگاهی از عکسهای این بخش از جشنواره در هنر شهر آفتاب برقرار است.
بخش فیلم و ویدئو، شامل فیلمهای کمتر از یک دقیقه هستند که بعضی از آنها با موبایل و برخی دیگر با دوربینهای حرفهای تهیه شدهاند. این فیلمها علاوه بر جنگ دوازده روزه، به جنگهای بینالمللی نیز پرداختهاند.
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری سیدروحالله حسینی و از تاریخ پنجم تا دوازدهم آذر در شیراز در حال برگزاری است.
منبع: ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر