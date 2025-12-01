رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: دولت ما را مکلف کرده است تا در خدمت خانواده معظم شهدا و ایثارگران باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی اظهار داشت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آنچه اتفاق افتاد این بود که بنیاد حتی یک ساعت هم تعطیل نشد، یعنی نه درباره پیامدهای این جنگ و نه در رسیدگی به خانوادهها و عزیزان مرتبط با ما در طول این جنگ. در عین حال، از هزار و ۶۴ شهید بزرگوار در این جنگ، تا امروز توانستیم از نزدیک با خانواده و بازماندگان هزار و ۵۰ شهید عزیزمان دیدار کنیم و در منازلشان حضور پیدا کردیم. همه شهدای جنگ اخیر تحتپوشش بنیاد قرار گرفتند؛ چه در حوزههای درمانی و چه در دیگر تعهداتی که دولت ما را مکلف کرده است تا در خدمت خانواده معظم شهدا و ایثارگران باشیم. امیدواریم این مسیر را همچنان ادامه دهیم.
وی افزود: آخرین کارهایی که در حیطه اختیاراتمان انجام دادهایم و برنامههایی که در آینده خواهیم داشت، بر اساس نیازمندیهای جامعه هدف ما تنظیم شده است. اولویت اول ما پیگیری امور درمانی جامعه ایثارگری است. هرچه زمان میگذرد، والدین محترم شهدا سنشان بالاتر میرود. جانبازان عزیزی که دچار قطع عضو هستند با افزایش سن، با مشکلات بیشتری در چفتوبست اندام مصنوعی مواجه شده و نارساییها بیشتر میشود. آزادگان ما نیز هرچه زمان میگذرد، عوارض ناشی از اسارت بیشتر خود را نشان میدهد؛ بنابراین اولویت اول ما بخش درمان این عزیزان است.
اوحدی ادامه داد: امروز با افتخار عرض میکنیم که بر اساس شاخصهای سازمان بیمه مرکزی، بیمه دی رتبه اول صنعت بیمه کشور را در حوزه درمان به دست آورده است. همچنین شماره تلفن ۱۶۷۱ را اعلام کردهایم تا جامعه ایثارگری در هر ساعت از شبانهروز تماس بگیرند و این خط پاسخگوی آنان باشد. در حوزه پایش سلامت خانوادههای شهدا و ایثارگران، بیش از هزار و ۸۰۰ پزشک ما بهصورت دورهای سرکشی میکنند و با اولویتبندی مشخص، خدمات ارائه میدهند. جلسات بازآموزی پزشکان سلامت نیز برگزار شده که تاکنون بیش از ۸ جلسه با حضور اساتید فعال در حوزههای مختلف تشکیل شده است.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در حوزههای دیگر، مانند مسکن و اشتغال، اتفاقات بسیار خوبی افتاده است. بر اساس هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور، بند «ج» ماده ۸۷ احکام برنامه ششم و هفتم، که دولت را مکلف میکند آزمون اختصاصی برای فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد برگزار کند، در حال اجراست. فهرست اسامی واجدان شرایط، کدرشتهها و هماهنگیها با سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده است و امیدواریم تا پایان آذرماه این موضوع نهایی شود.
منبع: ایثار