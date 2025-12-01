باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - سعید صدر، فوق تخصص ریه گفت: آنفلوانزا یک ویروس است که بیشتر سیستم تنفسی را درگیر می‌کند.

به گفته وی، افراد مبتلا به این ویروس در سنین مختلف با بدن دردی شبیه سرماخوردگی، تب، سرفه، ضعف، سر درد و ترشحات بینی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.

صدر تاکید کرد: عموم بیماران نیز با داروهای معمولی بهبود خواهند کرد. بیماران در مواردی نیز ممکن است علائم گوارشی خفیف مانند اسهال و استفراغ داشته باشند.

وی تصریح کرد: برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند از جمله سالمندان، تزریق واکسن آنفلوانزا ضروری است‌.

صدر تاکید کرد: رعایت بهداشت فردی مانند شستن دست با آب و صابون راه حل مفیدی برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری است.