هشتاد و نهمین حراج سکه طلای بانک مرکزی روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشتاد و نهمین حراج سکه طلای بانک مرکزی روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود. بازه واریز وجه برای شرکت در این حراج، ساعت ۸ الی ۲۳ روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه است.

در این مرحله از حراج، انواع سکه‌های بانک مرکزی ضرب ۱۴۰۴ عرضه خواهد شد و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه معاملات سکه به نشانی market.ice.ir ثبت سفارش انجام دهند.

بر این اساس حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه تعیین شده است. کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌توانند در این حراج شرکت کنند.

باتوجه به شیوه برگزاری حراج، متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را ثبت می‌کنند.

در سال جاری، ۸۹۲ هزار انواع قطعه سکه در جلسات حراج و پیش فروش سکه طلا به متقاضیان تخصیص داده شده است.

 تا پایان آذرماه نیز ۴۶۰ هزار قطعه انواع سکه پیش فروش شده وارد بازار خواهد شد.

منبع: بانک مرکزی

Canada
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
تورم و گرانی طلا در راه است طلا بخرید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خوب با همین حراجی ها از مردم نوسان میگیرند!
۰
۱
پاسخ دادن
