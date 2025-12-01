فیلم سینمایی «ناتوردشت» راهی جشنواره باکو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «ناتور دشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی مهدی فرجی محصول سازمان سینمایی سوره در بخش رقابتی جشنواره بین المللی باکو، حضور خواهد داشت. 

این جشنواره که در سال ۲۰۰۴ توسط مرکز فیلمسازان جوان کشور آذربایجان تأسیس و پیش‌تر با نام START ISFF برگزار می‌شده‌است، امروز به یکی از رویدادهای مهم سینمایی منطقه تبدیل شده است.

جشنواره فیلم باکو طی سال‌های اخیر به سکویی برای نمایش فیلم‌هایی که در جشنواره‌های بزرگ جهان موفق به دریافت جایزه شده اند، بدل گردیده و هر ساله بیش از ۱۵۰۰ فیلم از سراسر دنیا برای حضور در این جشنواره ثبت نام می‌شوند و از میان آن ها، بهترین و خلاقانه‌ترین فیلم‌ها انتخاب و در برنامه رسمی جشنواره قرار می‌گیرند.

این جشنواره محل گردهمایی کارگردانان، تهیه‌کنندگان و فیلم‌نامه‌نویسان کشور آذربایجان و بین‌المللی است و نقش مهمی در معرفی استعدادهای نوظهور را به سینمای جهان دارد.

این فیلم سینمایی پیش از این در بخش رقابتی سی‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مینسک (Listapad) در کشور بلاروس موفق به دریافت ۲ جایزه از این رویداد شده بود.

شانزدهمین دوره جشنواره باکو از ۵ الی ۹ دسامبر برابر با ۱۴ الی ۱۸ آذرماه سال جاری در شهر باکوی کشور آذربایجان برگزار می‌گردد.

پخش بین‌الملل فیلم «ناتوردشت» برعهده مرکز بین الملل سوره است.

