باشگاه خبرنگاران جوان- استاندار کردستان در آیین افتتاح این پروژه، اجرای آن را اقدامی مهم و ضروری دانست و گفت: شریان کمربندی آبیدر، مسیر ارتباطی اصلی شمال به جنوب شهر است و نقش مهمی در روانسازی ترافیک سنندج دارد و احداث و بهرهبرداری از این زیرگذر اقدامی قابل تقدیر است که نیاز جدی شهر را برطرف میکند.
آرش زرهتن لهونی با قدردانی از همه عوامل دخیل در اجرای دو پروژه مهم اخیر تقاطع غیرهمسطح تکیه و چمن و اتصال میدان بهاران به کمربندی آبیدر – افزود: این طرحها برای سنندج ضروری بود، اما کافی نیست. برای مسیرهایی که مانع اجتماعی ندارند، اجرای تقاطعهای همسطح در دستور کار قرار دارد و این موضوع را با جدیت پیگیری میکنیم.
استاندار کردستان همچنین امتداد بلوار کردستان را یکی دیگر از پروژههای مهم در برنامه مدیریت استان عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود با توجه به بازدیدهای انجامشده و پیگیریهای صورتگرفته، بزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن باشیم.
پروژه تکیه و چمن که از طرحهای مهم عمرانی شهر محسوب میشود، شامل زیرگذری به طول ۳۵۰ متر، رمپهای ۱۲۰ متری در دو طرف برای اتصال به مسیرهای مختلف، بخش مسقف ۹۰ متری و یک میدان بیضوی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع است. حدود ۵۰ درصد از این پروژه نیز با بهرهگیری از سازههای پیشساخته شامل دالها و دیوارهای آماده اجرا شده است.
با توجه به حجم بالای ترافیک در این محدوده، بهرهبرداری از این تقاطع غیرهمسطح گام مهمی در بهبود دسترسی شهروندان، روانسازی تردد و ارتقای کیفیت زندگی شهری در سنندج به شمار میرود.