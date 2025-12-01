باشگاه خبرنگاران جوان - سومین فراخوان سراسری کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر» منتشر شد. محور‌های اصلی این دوره از فراخوان، عبارت‌اند از: شکست ترمیم‌ناپذیر اسرائیل در عملیات طوفان الاقصی، شکست اسرائیل در عملیات وعده صادق ۳ و شهدای جنگ دوازده‌روزه. هنرمندان تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار خود را به شناسه مشخص شده در پیام‌رسان‌های بله، ایتا و تلگرام ارسال کنند. باشگاه طنز انقلاب اسلامی از فعالان و استعداد‌های این فراخوان دعوت به همکاری خواهد کرد و هدف اصلی از این فراخوان، شناسایی استعداد‌های ناشناخته این رشته هنری است.

داوران این فراخوان استاد مازیار بیژنی و استاد محمدعلی رجبی هستند. به نفرات اول تا سوم هدایای نقدی ۲۰۰ و ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریالی تعلق خواهد گرفت و ۵ نفر شایسته تقدیر نیز حایز جوایز ۳۰ میلیون ریالی خواهند شد.

اختتامیه این جشنواره نیز در دی ماه برگزار می‌گردد و برگزیدگان آن مشخص خواهند شد. این فراخوان تلاش دارد به جذب استعداد‌های ناشناخته این حوزه بپردازد.