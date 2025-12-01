شیوع آنفلوانزا در کشور + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0646\u0641\u0644\u0648\u0627\u0646\u0632\u0627 \u062f\u0631 \u0635\u062f\u0631 \u0648\u06cc\u0631\u0648\u0633\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0646\u0641\u0633\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0622\u0645\u0627\u0631 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f6 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0627\u0626\u0645 \u062a\u0646\u0641\u0633\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n