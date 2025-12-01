باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شیوع آنفلوانزا در کشور + فیلم

مراجعه افراد دارای علائم عفونت‌های تنفسی همچنان در حال افزایش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آنفلوانزا در صدر ویروس‌های تنفسی ایران قرار گرفت که براساس آمار وزارت بهداشت بیش از ۱۶ درصد از مراجعان دارای علائم تنفسی شدید هستند.

 

