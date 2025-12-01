رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران از دستگیری متهمی که با ارائه رسید ساز جعلی از ۲۰ کسبه صنف زرگری و... در سطح مازندران و استان‌های همجوار بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ کاراگاه علی قیصری رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر اینکه فردی ناشناس با ارائه رسید جعلی از تعدادی کسبه (صنف زرگری و...) اقدام به کلاهبرداری کرده و پس از تحویل گرفتن اجناس از محل متواری می‌شد، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

او افزود: کارگاهان پلیس آگاهی استان مازندران با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی متهم در شهرستان جویبار شدند و با اعزام اکیپی از کارآگاهان اداره عملیات ویژه به جهت اجرای نیابت قضایی و پس از ساعت‌ها تعقیب و مراقبت در یک اقدام غافلگیرانه، متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: متهم در تحقیقات انجام شده تا کنون به ۲۰ فقره کلاهبرداری با ارائه رسید جعلی در شهرستان‌های "ساری، بابل، بابلسر، جویبار، قائمشهر، سوادکوه، فریدونکنار، نکا، بهشهر و تنکابن" و استان گلستان " بندرترکمن و مینودشت" و همچنین شهرستان فیروزکوه استان تهران را اعتراف کرد.

سرهنگ قیصری با اشاره به اینکه ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال بوده است، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

برچسب ها: کلاهبرداری میلیاردی ، رسیدساز جعلی
