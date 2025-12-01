ویس کرمی گفت: بر اساس طرح جدید، سهمیه بنزین خودرو‌های دولتی، مناطق ویژه، خارجی و نوشماره همان ۱۶۰ لیتر است، اما این مقدار بنزین را با نرخ ۵۰۰۰ تومان دریافت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره مصوبه هیئت وزیران درباره سه‌نرخی شدن بنزین اظهار کرد: با اجرای این مصوبه، هیچ تغییری در مقدار سهمیه و نرخ اول و دوم که خودرو‌ها دریافت می‌کنند، ایجاد نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، سهمیه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ اول (۱۵۰۰ تومان) و ۱۰۰ لیتر با نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) تغییر نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه هدف مصوبه هیئت وزیران کنترل و مدیریت این موضوع است که مردم از کارت هوشمند شخصی خود استفاده کنند، بیان کرد: هم‌اکنون با شرایطی روبه‌رو هستیم که روزانه حداقل ۴۰ درصد عرضه بنزین با کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود، این در حالی است که میانگین مصرف روزانه بنزین ۱۳۳ میلیون لیتر است، به عبارت دیگر، روزانه ۵۳ میلیون لیتر از کارت جایگاه با نرخ ۳۰۰۰ تومان استفاده می‌شود. 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه هدف این است که استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی افزایش یابد و استفاده از کارت اضطراری به حداقل برسد، افزود: به افرادی که کارت هوشمند سوخت ندارند، کارت داده می‌شود و از نیمه دوم آذر، قیمت سوختی که با کارت جایگاه دریافت می‌شود، ۵۰۰۰ تومان خواهد بود و زمان دقیق بعداً اطلاع‌رسانی می‌شود.

ویس‌کرمی با بیان اینکه برخی خودرو‌ها مشمول سهمیه اول و دوم نمی‌شوند، گفت: خودرو‌های دولتی مشمول این قانون هستند. دولت اعلام کرده است که به خودرو‌های دولتی سهمیه ۳۰۰۰ تومانی تعلق نمی‌گیرد و باید با نرخ ۵۰۰۰ تومان سوخت‌گیری کنند، همچنین خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودرو‌های خارجی و خودرو‌های نوشماره با نرخ کارت اضطراری، یعنی ۵۰۰۰ تومان سوخت‌گیری می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که خودرو‌های مذکور چگونه باید سوخت‌گیری کنند، تصریح کرد: به این خودرو‌ها کارت سوخت داده می‌شود و سهمیه نرخ اول و دوم را که ۱۶۰ لیتر می‌شود دریافت می‌کنند، اما با نرخ ۵۰۰۰ تومان سوخت‌گیری می‌کنند. در واقع سهمیه آنها ۱۶۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان خواهد بود، همچنین منظور از نوشماره خودروی صفر کیلومتر است که تازه از کارخانه بیرون آمده است.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
همه ماشین‌ها باید با کارت سوخت بنزین بزنند .
کارت سوخت جایگاه فساد آور است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
تورم از همین حالا شروع شده افزایش قیمت طلا و دلار
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
اگر کسی که خودرو خارجی داشته و بخواهد بیش از 160 لیتر بزند انوقت لیتری چند























































































































































































































11
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۷:۱۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
چه معادله پیچیده ای سهمیه ۱۶۰ لیتری دارند اما با نرخ ۵۰۰۰ تومان.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
تا ۶ماه دیگه سهمیه ۱۵۰۰که ذخیره کردید تموم میشه واونوقته که که همه بنزین شناور به قیمت ۱۰تا۱۵ هزار تومن با ید بزنیم
۰
۰
پاسخ دادن
