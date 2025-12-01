معاون وزیر دفاع آلمان روز دوشنبه گفت که اروپا باید حمایت نظامی خود از اوکراین را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - معاون وزیر دفاع آلمان روز دوشنبه گفت که اروپا باید حمایت نظامی خود از اوکراین را افزایش دهد، به ویژه با تقویت دفاع هوایی کی یف.

سباستین هارتمن، معاون وزیر دفاع آلمان پیش از نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت که جلسه امروز بر حمایت از اوکراین و راه‌های توسعه بیشتر قابلیت‌های دفاعی اروپا متمرکز خواهد بود.

هارتمن به خبرنگاران گفت: «ما مطلقاً هیچ تمایلی برای مذاکره از سوی روسیه نمی‌بینیم. حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی در حال تشدید است و تهاجم وحشیانه علیه اوکراین ادامه دارد.» او گفت: «این بدان معناست که ما باید هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که اوکراین می‌تواند دفاع هوایی خود را بیشتر توسعه دهد و دسترسی به مهمات را حفظ کند.»

این مقام آلمانی تأکید کرد که اروپایی‌ها در مورد تلاش اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای صلح بین اوکراین و روسیه موضع واحدی دارند. او تأکید کرد که حمایت از کی یف باید افزایش یابد تا موضع اوکراین پیش از مذاکرات احتمالی تقویت شود.

هارتمن گفت: «هیچ تصمیمی در مورد اوکراین بدون حضور اوکراین در میز مذاکره گرفته نمی‌شود. فقط اوکراین می‌تواند در مورد حاکمیت ارضی خود تصمیم بگیرد.» وی افزود: «نکته سوم و بسیار مهم این است که حاکمیت اوکراین مستلزم یک ارتش قوی اوکراینی است که قادر به دفاع از خود باشد  زیرا این همان چیزی است که اوکراین را به یک کشور مستقل تبدیل می‌کند.»

منبع: آناتولی

