رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف ۱۵ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۷۵۰ میلیون ریال در شهرستان قائمشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران قرار داشته و پلیس بر اساس قانون با این معضل اقتصادی برخورد می‌کند.

او افزود: کارآگاهان این پلیس در راستای طرح مبارزه با عرضه کالا‌های دخانی با انجام کار‌های اطلاعاتی پس از شناسایی دو واحد صنفی فروشگاه محصولات دخانی در شهرستان قائمشهر، که بصورت مخفیانه اقدام به فروش محصولات دخانی قاچاق می‌نمودن، پس از بررسی‌های لازم موضوع کشف در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران گفت: ربط پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قائمشهر در بازدید از آن دو واحد صنفی، تعداد ۱۵ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۷۵۰ میلیون ریال را کشف کردند.

او با اشاره به اینکه سیگار‌های کشف شده تحویل انبار اموال تملیکی استان شد، افزود: پرونده در این خصوص تشکیل و یک متهم به تعزیرات حکومتی شهرستان قائمشهر معرفی شد.

سرهنگ خورشاد در پایان گفت: اقدامات پلیس در خصوص جلوگیری از ورود قاچاق و برخورد جدی با مجرمان این حوزه به صورت مستمر ادامه دارد و از شهروندان خواست اینگونه اخبار مربوط به قاچاق کالا و ارز را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ و یا ۳۰۱۱۰ اطلاع دهند.