باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان نظیف روز دوشنبه در آیین بزرگداشت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت قدردانی از نعمتهای پایهای زندگی افزود: بسیاری از نعمتها مانند سلامتی و امنیت در شرایط عادی چندان مورد توجه قرار نمیگیرند، اما وقتی با فقدان آنها مواجه میشویم، ارزش واقعیشان آشکار میشود، قانون اساسی نیز جزو همین نعمتها است که کشور را در مواجهه با سختترین شرایط، دچار بنبست نکرده است.
وی اظهار داشت: برخی از این نعمتها، در شرایط عادی چندان به چشم نمیآیند، اما با فقدان آنها متوجه اهمیت آنها میشویم، قانون اساسی ایران نیز چنین نقشی دارد؛ بیش از ۴۵ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی گذشته و با وجود سختترین شرایط، کشور هیچگاه بنبست نداشته است و این نشاندهنده مترقی و قابل اتکا بودن این قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخاسته از یک آسیبشناسی چند هزار ساله است و این ویژگی تنها مختص نظام سیاسی کشور ما نیست؛ در پس واژگان و اصطلاحات قانون اساسی سابقه و تاریخ یک کشور مطالعه میشود.
وی ادامه داد: برای نمونه، قانون اساسی ژاپن نسبت به مقوله ارتش و موضوعات نظامی احتیاط دارد، قانون اساسی فرانسه نسبت جمهوریت حساسیتی دارد و قانون اساسی آلمان نسبت به مقوله تفتیش قوا، حساس است همه اینها ناشی از تجربه تاریخی آن کشورها است.
طحان نظیف یادآور شد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به استخدام نیروهای خارجی و قراردادهای خارجی حساسیت وجود دارد، زیرا تجربه آسیبها و مشکلات گذشته در تدوین آن لحاظ شده است.
وی اضافه کرد: قانون اساسی بر اساس تجربه تاریخی و آسیبشناسی نوشته شده و آرمانهایی در آن ذکر شده که نتیجه زخمها و تجربههای ملت است و این قانون آمده است رویاهای یک ملت را به واقعیت تبدیل کند و حقوق مردم را تثبیت نماید.
طحان نظیف با اشاره به ادبیات قانون اساسی نسبت به مردم گفت: براساس قانون اساسی رعیت به ولی نعمت تبدیل میشود و از مردم خواسته میشود که نوع حکومت خود را خودشان تعیین کنند و نمونه آن برپایی همه پرسی نوع نظام و حکومت در کمتر از ۴۰ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه خونهای زیادی ریخته شده تا این مردم به چنین قانون و دستاورد بزرگی دست پیدا کنند افزود: برپایی نظام، دولت و حکومت اسلامی برای این مردم یک آرزو بود و قانون اساسی این آرزو را محقق کرد.
به گفته طحان نظیف، مشکلاتی داریم، اما آن مسائل و مشکلات به عمل ما و نه به متن قانون اساسی برمیگردد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون قابل اتکایی است.
وی ادامه داد: ما با دشمنانی در این چهل و اندی سال مواجه بودیم که تمام تلاش خود را انجام دادند که این مردم را به زانو درآورند، اما همین قانون اساسی در مقابل آنها ایستاده است.
به گفته طحان نظیف، دشمنان ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه نگذاشتند شرایط برای مردم به یک شرایط عادی تبدیل شود و تلاش کردند از طریق ترور شخصیتهای موثر نظام، تحریمهای اقتصادی و توطئههای متعدد تلاش کردند شرایط را غیرعادی جلوه دهند و این قانون اساسی است که در همه شرایط این گره گشایی را داشته است.
وی با تاکید بر اینکه مسیر کشور به واسطه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حتی در بحرانهای پیچیده مشخص بوده است و این نقطه قوت این قانون است گفت: پس از شهادت رییسجمهور، معاون اول جای او نشست، هیاتی تشکیل شد و انتخابات حداکثر طی ۵۰ روز برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه نیز، قانون اساسی کارآمدی خود را نشان داد و هیچ خللی و بلاتکلیفی در امور کشور و امنیت داخلی ایجاد نشد و باز هم مردم سربلند کشور با انسجام و عزت از این آزمون گذر کردند.
وی افزود: محاسبات دقیق دشمن در جنگ ۱۲ روزه با شکست روبهرو شد، یک بار دیگر کارآمدی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این شرایط نشان داده شد.
طحان نظیف گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی، مبتنی بر نفی سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال و تمامیت ارضی، دفاع از حقوق مسلمانان و روابط صلحآمیز با دولتهای غیرمحارب استوار است ونیروهای مسلح نیز با تکیه بر ایمان و نگاه مکتبی، حراست از مرزها را تضمین کردهاند.
وی با بیان اینکه امروز صفحه نگاه آرمانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همگان محسوس است افزود: اقتدار امروز کشور نتیجه باور و عمل به قانون اساسی است و شهدای شاخص همچون شهید سلیمانی و شهید تهرانیمقدم نیز به این متن عمل کردهاند.
طحان نظیف گفت: امروز برای همه، این اصل مشخص شده است که اگر ایران در عالم از مستضعفان و مظلومان حمایت میکند در حقیقت از امنیت خود دفاع میکند و درندگی دشمن در مواجهه با مردم مظلوم غزه برای همه روشن و عیان شد.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر حقوق بشر اضافه کرد: قانون اساسی ایران مدافع حقوق بشر است و نگاه انسانی آن حمایت از مستضعفان و تقویت بشریت در مقابل ظالمان را هدف گرفته است و استقلال، آزادی، حکومت، حق و عدالت را حق همه مردم جهان میداند.
وی تصریح کرد: قانون اساسی نعمتی بزرگ است و وظیفه ما شکرگذاری در مقابل این نعمت است و مقدمه این شکرگذاری شناخت و تبیین آن است.
به گفته طحان نظیف، شناخت جامعه از قانون اساسی پایین است و عموم مردم و حتی فرهیختگان و دانشجویان حقوق، چندان به متن مراجعه نمیکنند این امر نیازمند ترویج قانون اساسی و ایجاد کرسیهای قانون اساسیخوانی و دورههای آموزشی است.
طحان نظیف با تاکید براینکه مطالعه قانون اساسی موجب اجرای آرمانها میشود و توجه نکردن به آن، موجب درجا زدن در حل مسائل کشور است گفت: بسیاری از مشکلات محیط زیست، ترافیک، کمآبی و سایر مسائل ناشی از توجه نکردن به ظرفیتهای قانون اساسی است درحالی که اصل ۵۰ قانون اساسی به طور خاص به حفاظت از محیط زیست توجه کرده و این یک نمونه از مترقی بودن قانون است.
وی تاکید کرد: قانون اساسی ایران حاصل خون جوانان، تلاش ملت و آرزوهای تاریخی مردم مسلمان است و تضمینکننده برپایی نظام اسلامی، دولت اسلامی و حکومت اسلامی در کشور بوده است.
طحان نظیف افزود: توجه به قانون اساسی، اجرای آرمانها و استفاده از ظرفیتهای آن، یکی از وجوه مهم جهاد تبیین و وظیفه ملی، دینی و انقلابی همه ما است.
وی یادآور شد: باید با مطالعه، ترویج و اقدام عملی، قانون اساسی را به یک واقعیت زنده در جامعه تبدیل کرد.