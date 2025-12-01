باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی امروز -دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴- در نشست استانداران با موضوع بررسی و شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بین ایران و چین در استان‌های کشور، گفت: سیاست دولت استان‌محوری و واگذاری اختیارات به استان‌ها است که اقدام بسیار مثبتی است. گفتمان موجود به یک کار ویژه تبدیل شده و در یک سال گذشته، اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده است. اختیاراتی که به مرور به استان‌ها، به ویژه استان‌های مرزی، واگذار شده، منجر به انجام اقدامات مؤثری در حوزه دیپلماسی استانی و منطقه‌ای شده است. این نگاه و باور دولت و رئیس‌جمهور است.

وی افزود: آخرین مرحله این تحولات، حضور استاندار تهران در هیات دولت به عنوان عضو ثابت بوده که اقدام بسیار بزرگی محسوب می‌شود چرا که استان تهران به عنوان یک مجموعه بزرگ است و این حضور به عنوان نماینده استانداران، جایگاه استاندار را در دولت تقویت کرده است. اکنون گفتمان مجمع استانداران به عنوان کابینه دوم دولت، از مرحله گفتمان به مرحله عمل رسیده است.

وزیر کشور ادامه داد: درخصوص اختیاراتی که به استان‌های مرزی واگذار شده، درمورد سه موضوع اولویت‌دار مورد تاکید رئیس جمهور یعنی برنج، گوشت و نهاد‌های دامی، تمرکز بیشتری اعمال شود. البته در زمینه نهاد‌های دامی استان‌های شمالی کشور می‌توانند در این زمینه پیشگام باشند، استان‌های شرق و جنوب شرق نیز اقدامات خوبی انجام داده‌اند.

مومنی گفت: در مجموع این نگاه که کشور نمی‌تواند به طور متمرکز و با جمعیت ۸۰ میلیون نفری اداره شود، به یک باور تبدیل شده و وزرا و مجموعه دولت نیز این واقعیت را پذیرفته‌اند.

وی رابطه با همکاری‌های استانی بین ایران و چین افزود: در چین، اقای رحمانی فضلی به عنوان سفیر و نماینده ویژه رئیس‌جمهور حضور دارند و در وزارت کشور معاون اقتصادی این وزارتخانه در خدمت استانداران هستند. هر استان باید حداقل یک، دو یا سه طرح و پروژه تعریف کنند و مطالعه کنند. تبادل هیات‌ها و تعاملات، توسعه تجارت و شناخت ظرفیت‌ها از کشور مقصد و شناساندن ظرفیت‌ها از طرف خودمان به کشور‌های مقصد موجب می‌شود که اتفاقات خوبی را شاهد باشیم.

وزیر کشور با ابراز امیدواری به اینکه به مرور تعاملات استان‌های دو کشور گسترش پیدا کند گفت: ملاحظات سفیر کشورمان در چین را مد نظر قرار دهید. چرا که اصل بر اجرا و عمل است تا تبلیغات و کار‌های دیگر. به عبارت دیگر، هم خود شما می‌توانید به‌طور مستقیم از طریق سفارت و هم از طریق معاون اقتصادی وزارت کشور اقدام کنید.

مومنی افزود: در حال حاضر، ما در موضوع چین صحبت می‌کنیم، اما این به معنای عدم تعامل با سایر کشور‌ها نیست. هماهنگی‌های لازم از طریق سفارتخانه انجام خواهد شد. آقای رحمانی فضلی، ظرفیت بسیار زیادی دارند و تجربیات فراوانی کسب کرده‌اند. من به روز‌های آینده بسیار امیدوار هستم. این سیاست، سیاستی راهبردی است.

وی یادآور شد: در همایش تجارت استانی که در اردبیل برگزارشد، قریب به ۱۰۰ سرمایه‌گذار، سفیر و رایزن اقتصادی و فرهنگی از ۱۵ کشور شرکت کردند و نمایشگاهی برگزار شد. ۵۶ پروژه با این ۱۵ کشور در قالب ۹۰ همت و معادل ارزش ارزی آن منعقد شد. اینها همه ظرفیت‌های مقبولی بودند که به بالفعل رسیدند و من به آینده با این سیاست و ظرفیت‌های ایجاد شده، بسیار امیدوارم.

وزیر کشور خطاب به استانداران تاکید کرد: منتظر نمانید که حتماً از طریق سفارت به شما پیشنهادی داده شود یا ظرفیت‌ها شناسایی شوند. خود شما باید این مطالعات را انجام دهید و ظرفیت‌های خود را معرفی کنید و از ظرفیت‌های کشور مقصد به ویژه چین آشنا شود.

مومنی درباره پیچ و خم‌ها موانع دست و پاگیر اداری که از سوی استانداران مطرح شد، گفت: باید تلاش و تمرکز اصلی ما بر این باشد که بخش خصوصی کشور فعال شود. بخش خصوصی در استان‌ها باید با استان‌های کشور‌های مقصد و هدف، به ویژه در موضوع چین، تعامل کنند.

وی درباره واگذاری اختیارات به استانداران گفت: این اختیارات ظرفیت‌های خوبی ایجاد کرده که ما آینده خوبی را در پیش روی ایران می‌بینیم.