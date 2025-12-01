رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت گفت: پویش «من هم تست HIV می‌دهم» از ۲۰ آبان ماه در کشور آغاز شده و تا ۲۰ آذر ماه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر هنگامه نامداری‌تبار در همایش روز جهانی ایدز که امروز (۱۰ آذر) برگزار شد، اظهار کرد: پویش «من هم تست HIV می‌دهم» از ۲۰ آبان ماه آغاز شده و تا ۲۰ آذر ماه ادامه دارد.

وی درباره جزئیات این پویش گفت: آمار و ارقام بیانگر این است که ۶۳‌هزار و ۷۲۰ نفر از زمان آغاز پویش تا به این لحظه در پویش «من هم تست HIV می‌دهم» شرکت کرده‌اند و تعداد موارد مثبت اولیه ۱۲۹ نفر است. ۱۱۹ نفر از کسانی که تست اولیه آنها مثبت تشخیص داده شده برای ادامه روند تشخیص و کنترل بیمارس به سیستم بهداشتی و درمانی وصل شده‌اند.

وی درباره تعداد موارد مثبت HIV در پویش «من هم تست HIV می‌دهم» گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و ایران به ترتیب با ۲۵ و ۲۴ مورد در صدر جدول موارد شناسایی شده قرار دارند. همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، شهید بهشتی و اصفهان در جایگاه‌های بعدی قرار دارند؛ بنابراین دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران، شیراز، شهید بهشتی و اصفهان به ترتیب بیشترین میزان موارد شناسایی شده را دارند.

نامداری‌تبار با اشاره به دستاورد‌های کشور در زمینه کنترل HIV اظهار کرد: امروز اچ‌آی‌وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است. اگر افراد به موقع تشخیص داده شوند و دارو مصرف کنند، نه تنها می‌توانند زندگی سالم و طولانی داشته باشند بلکه از انتقال بیماری به دیگران نیز جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه خدمات درمانی در کشور کاملاً رایگان و محرمانه ارائه می‌شود، افزود: افراد می‌توانند حتی با نام مستعار به مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری مراجعه کنند و بدون نگرانی از انگ اجتماعی یا قضاوت دیگران، تحت آموزش، مشاوره و تست قرار گیرند.

نامداری‌تبار با اشاره به آمار بیماران در کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار بیمار مبتلا به HIV در ایران زندگی می‌کنند و خوشبختانه بیش از ۹۴ درصد آنها با مصرف منظم دارو سطح ویروس در خونشان به حدی پایین آمده که دیگر قابلیت انتقال به دیگران را ندارند. این شرایط تا زمانی ادامه دارد که دارو‌ها قطع نشود و مشابه بیماری دیابت نیازمند مصرف مداوم دارو است.

وی ادامه داد: درمان قطعی زمانی محقق می‌شود که ویروس به طور کامل از بدن حذف شود، اما در شرایط فعلی بیماری قابل کنترل است و بیماران می‌توانند با مصرف منظم دارو زندگی طبیعی و پرنشاطی داشته باشند.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با اشاره به موفقیت‌های درمانی در کشور تأکید کرد: بیش از سه سال است که مادران باردار مبتلا به HIV در ایران، با مصرف منظم دارو و تحت مراقبت‌های پزشکی، همگی نوزادان سالم به دنیا آورده‌اند و هیچ موردی از انتقال ویروس از مادر به جنین گزارش نشده است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی این دستاورد را خبر بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: این موفقیت نشان می‌دهد که با تشخیص به موقع و درمان مناسب، می‌توان از انتقال بیماری جلوگیری کرد و آینده‌ای روشن برای بیماران و خانواده‌های آنان رقم زد.

نامداری‌تبار در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه پویش‌های اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی، موارد جدید ابتلا کاهش یابد و بیماران مبتلا بتوانند با درمان مناسب زندگی سالم و فعال داشته باشند.

برچسب ها: تست ایدز ، روز جهانی ایدز ، وزارت بهداشت
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
تست ایدز را در استان های شمالی.. بیشتر ترویج کنید..
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
حالا چند سال دیگه پویش واکسن گارداسیل هم راه میندازن

کلا همه چی اول تکذیب میشه و بده، کار که از کار گذشت، خسارت که وارد شد، جون که گرفته شد اینبار به فکر میوفتن.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
یادتونه کیا میگفتن، چی؟ ایدز؟ ما اصلا همچین چیزی نداریم، مملکت اسلامیه، اگه هم باشه همه زن و شوهرن گسترش پیدا نمیکنه
حالا تحویل بگیرید، پویش ها راه بندازید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
یادتونه چند سال پیش چه کسانی با آموزش مرتبط با این موارد و سند سازمان بین الملل مخالفت کردن؟ حالا پویش راه انداختن واسش که جلوی گسترشش رو بگیرن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خیلی ها ایدز دارن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
بی حجابی و بی حیایی =رابطه جنسی خارج از روابط و چارچوب =بالا رفتن آمار ایدززززززززززززززززززززززز
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
من تست ایدز را نمی دهم
۰
۰
پاسخ دادن
