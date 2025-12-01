رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی گفت: جنگ ۱۲ روزه نشان داد که برنامه ریزی برای تقویت تاب‌آوری کشور الزامی و ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید امیرحسین گرکانی، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی  اظهار داشت: طی سال‌ها، این پژوهشکده تلاش کرده است تصویری جامع از سوانح ارائه کند؛ نه‌تنها از طریق نقشه‌ها، آمار، گزارش‌های تحلیلی، مقالات علمی و کتاب‌ها، بلکه با توجه به تجربه زیسته، رنج، امید و ظرفیت‌های همبستگی و تاب‌آوری در جامعه. از این منظر، «جشنواره عکس سوانح» بخشی از مأموریت علمی و مسئولیت اجتماعی ماست، نه فعالیتی جانبی.

وی ادامه داد: در دوره‌های پیشین، بر زلزله، سیل، فرونشست زمین، طوفان‌های گردوغبار و سایر مخاطرات تمرکز کرده‌ایم و در هر دوره تلاش شده است که تصویری روشن‌تر نه‌تنها از خسارت، بلکه از ظرفیت جامعه برای سازگاری، تاب‌آوری و احیا ارائه شود.

او بیان کرد:در دوره ششم، به «جنگ دوازده‌روزه» پرداخته‌ایم؛ رویدادی که بی‌تردید اثر ماندگاری بر حافظه جمعی ما خواهد داشت.

وی افزود: درصورتی که این تصاویر درست دیده و تحلیل شوند، می‌توانند درک ما از سوانح را تعمیق بخشند و به طراحی مسیرهای بهتر برای کاهش رنج کمک کنند.

او با اشاره به اینکه تصاویر ارائه‌شده، یک روایت ساده و یک‌لایه نیستند گفت: آن‌ها دست‌کم سه لایه درهم‌تنیده را آشکار می‌کنند:  رنج و ویرانی: خانه‌های فروریخته، خیابان‌هایی که دیگر شبیه خیابان نیستند، چهره‌هایی میان ناباوری و واقعیت؛ امید و ایستادگی: لحظاتی که در میانه ویرانی، نخستین نشانه‌های آغاز دوباره دیده می‌شود و همبستگی: خانواده‌ها، همسایه‌ها، گروه‌های امدادی، تیم‌های داوطلب و همه کسانی که در سخت‌ترین لحظات کنار هم می‌ایستند و درد را به امید بدل می‌کنند.

او افزود: این سه لایه پیام روشنی دارند: جامعه‌ای که در مواجهه با سوانح فقط ویرانی را می‌بیند، محکوم به یأس است. اما جامعه‌ای که حتی در میان ویرانی، ظرفیت امید و همبستگی را می‌شناسد، می‌تواند تاب‌آوری خود را تقویت کرده و آینده‌ای ایمن‌تر بسازد.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی تأکید کرد: نقش ما به‌عنوان پژوهشگران، تصمیم‌گیران و مدیران، شناخت این تاب‌آوری، تقویت و برنامه‌ریزی برای آن است.

وی افزود:افتخار بزرگی است که شما را در ششمین دوره جشنواره عکس سوانح و حوادث، با عنوان «ایستاده برای ایران: جنگ با آخرین گلوله پایان نمی‌یابد» میزبانی کنیم. این رویداد توسط «پژوهشکده سوانح طبیعی» و «کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی» و با همکاری دفتر امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شده است.

او گفت: امروز مأموریت ما تقویت تاب‌آوری شهرها و روستاها، کاهش خطرپذیری و حمایت از تصمیم‌گیری علمی و مبتنی بر شواهد است.

وی افزود: از نگاه ما، سوانح محدود به زلزله، سیل و طوفان نیست. جنگ ــ فارغ از تعریف سیاسی یا امنیتی  از منظر انسانی و اجتماعی یک سانحه تمام‌عیار است؛ خانه‌ها و زیرساخت‌ها را نابود می‌کند و فراتر از آن، جان‌ها، خاطرات و روابط انسانی را نشانه می‌گیرد.

 

برچسب ها: جنگ ، واحد مسکونی
