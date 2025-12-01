باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه برای مذاکره با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه وارد کاخ الیزه شد، در حالی که جنگ تقریباً چهار ساله اوکراین به مرحله بسیار حساسی رسیده است.

در این برهه، کی یف و مسکو در حال بررسی طرح صلح دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هستند. زلنسکی آخرین بار در ۱۷ نوامبر در پاریس بود.

این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه به مسکو خواهد رفت.

منبع: رویترز