ماجرای معطلی ۲۰ ساعته بیماران در اورژانس کانادا + فیلم

وضعیت خدمات درمانی در کانادا بسیار نابسامان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وضعیت خدمات درمانی در کانادا بسیار نابسامان است و این مساله را بارها در رسانه‌ها و فضای مجازی توسط شهروندان این کشور مشاهده کرده ایم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۰ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
شما خیلی زرنگی آمار کم کاری و کوتاهی در ایران را بگو.

نمونه آن عدم تبدیل وضعیت کارگران در شرکت نفت.در یک اتاق بزای کار یکسان سه مدل حقوق پرداخت می‌شود.در ضمن در شرکت نفت آمبولانس فقط بزای پرسنل رسمی است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
کشورهای غربی بخاطر دیدگاههای مادی هاشون کشورهای بی صاحبی هستند اصلا براشون مهم نیست طرف چیکارس و دردش چیه احساس عاطفی اونجا تعطیله فقط پول براشون مهمه اون هم نه همه جا . به والله بهترین پزشکان دنیا ایرانیها هستند با بهترین سطح معلومات
