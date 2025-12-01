جعفری زاده از انهدام یک شبکه ۷ نفره رشا و ارتشا خبر داد که در قبال آزادسازی برخی اتباع خارجی، مبالغ غیرقانونی دریافت می‌کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ بهنام جعفری زاده گفت: در پی رصد اطلاعاتی، شبکه‌ای متشکل از ۴ نفر از کارکنان اداره امور اتباع و ۳ نفر از افراد خارج از این اداره که به‌صورت سازمان‌یافته مبادرت به دریافت وجوه غیرقانونی در قبال تسهیل یا آزادی برخی اتباع خارجی می‌کردند، شناسایی و منهدم شد.

وی افزود: اعضای این شبکه پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و با دستور قضایی بازداشت شدند و رسیدگی تخصصی به تخلفات آنان در شعبه ویژه در حال انجام است.

دادستان بم با تأکید بر برخورد قاطع با مفاسد اداری بیان داشت: هیچ‌گونه تخلف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا ایجاد بستر‌های فساد در دستگاه‌های اداری قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی با جدیت تمام پرونده را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. 

وی تصربح کرد: گزارش‌های مردمی در کشف این نوع شبکه‌ها نقش تعیین‌کننده دارد و از شهروندان تقاضا می‌شود موارد مشابه را بدون ملاحظه از طریق مراجع قانونی اعلام کنند.

منبع: دادگستری کرمان 

برچسب ها: شبکه ارتشاء ، دادگستری کرمان
خبرهای مرتبط
دستگیری عامل هزار و ۲۰۰ میلیارد کلاهبرداری از ۸۰ شهروند
انهدام باند قاچاق سلاح در رابر/ کشف ۱۸ قبضه کلت کمری و مقادیری مهمات جنگی
پایان فرار یک‌ماهه قاتل با عملیات اطلاعاتی پلیس کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهید آتش نشان کرمان روی دست کرمانی‌ها تشییع شد+ فیلم و عکس
شرط رفع ممنوع‌الخدماتی اسناد دفترچه‌ای اعلام شد
اقدام به خودسوزی یک مراجعه‌کننده در دادسرای عمومی و انقلاب کهنوج
شبکه رشا و ارتشا در بم متلاشی شد
آخرین اخبار
شبکه رشا و ارتشا در بم متلاشی شد
اقدام به خودسوزی یک مراجعه‌کننده در دادسرای عمومی و انقلاب کهنوج
شهید آتش نشان کرمان روی دست کرمانی‌ها تشییع شد+ فیلم و عکس
شرط رفع ممنوع‌الخدماتی اسناد دفترچه‌ای اعلام شد
عملیات برق‌آسا پلیس کرمان علیه قاچاقچیان سوخت/۵۳ قاچاقچی بازداشت شدند