باشگاه خبرنگاران جوان _ بهنام جعفری زاده گفت: در پی رصد اطلاعاتی، شبکهای متشکل از ۴ نفر از کارکنان اداره امور اتباع و ۳ نفر از افراد خارج از این اداره که بهصورت سازمانیافته مبادرت به دریافت وجوه غیرقانونی در قبال تسهیل یا آزادی برخی اتباع خارجی میکردند، شناسایی و منهدم شد.
وی افزود: اعضای این شبکه پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و با دستور قضایی بازداشت شدند و رسیدگی تخصصی به تخلفات آنان در شعبه ویژه در حال انجام است.
دادستان بم با تأکید بر برخورد قاطع با مفاسد اداری بیان داشت: هیچگونه تخلف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا ایجاد بسترهای فساد در دستگاههای اداری قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی با جدیت تمام پرونده را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
وی تصربح کرد: گزارشهای مردمی در کشف این نوع شبکهها نقش تعیینکننده دارد و از شهروندان تقاضا میشود موارد مشابه را بدون ملاحظه از طریق مراجع قانونی اعلام کنند.
منبع: دادگستری کرمان