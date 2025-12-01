آزمایشگاه نجوم خورشیدی آکادمی علوم روسیه از مشاهده سومین منطقه بزرگ لکه خورشیدی فعال روی خورشید در سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانیدر بیانیه‌ای از سرویس مطبوعاتی این آزمایشگاه آمده است: "منطقه لکه خورشیدی که اخیراً مشاهده شده، مساحتی معادل ۸۰۰ واحد خورشیدی را پوشش می‌دهد و آن را به سومین منطقه بزرگ امسال تبدیل می‌کند. "

در این بیانیه آمده است: "اندازه مناطق فعال لکه خورشیدی ارتباط نزدیکی با فعالیت شراره‌های آنها دارد. قدرتمندترین شراره‌های خورشیدی در تاریخ، حداقل در دوره تاریخی مستند، منحصراً در مناطق بزرگ لکه خورشیدی رخ داده‌اند. "

در این بیانیه آمده است که بزرگترین منطقه فعال لکه خورشیدی مشاهده شده در سال جاری، منطقه ۴۰۷۹ است که مساحت اوج آن ۱۲۰۰ واحد خورشیدی است. منطقه لکه خورشیدی ۴۲۷۲ با رسیدن به ۱۱۰۰ واحد خورشیدی، در رتبه دوم از نظر اندازه قرار دارد. دو مورد از بزرگترین شراره‌های خورشیدی مشاهده شده در سال جاری نیز در این منطقه رخ داده‌اند.

لازم به ذکر است که شراره‌های خورشیدی، جت‌هایی از پلاسما را آزاد می‌کنند که به مگنتوسفر زمین می‌رسند و باعث طوفان‌های ژئومغناطیسی می‌شوند که می‌توانند سیستم‌های ناوبری، دستگاه‌های الکترونیکی و الگو‌های مهاجرت پرندگان و حیوانات را مختل کنند.

منبع: TASS

