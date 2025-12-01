باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار کرمانشاه با حضور در سازمان حج و زیارت با علیرضا رشیدیان رئیس سازمان دیدار و درباره برنامههای مرتبط با حج، عمره و زیارت عتبات عالیات گفتوگو کرد.
رشیدیان در این دیدار با اشاره به سیاستهای کلان سازمان برای ساماندهی سفرهای زیارتی گفت: «در سال جاری تمرکز سازمان بر تقویت مسیرهای زمینی بهویژه مرز خسروی است و شرکتهای اعزامکننده زائران بهصورت مرحلهای به سمت این مرز نیز هدایت خواهند شد.»
وی افزود: «هماهنگیهای لازم برای بهرهگیری از فرودگاه کرمانشاه در اعزام زائران نیز در دستور کار قرار گرفته تا امکان انتقال مناسبتر و سریعتر زائران فراهم شود.»
در ادامه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با ارائه گزارشی از ظرفیتهای استان، مرز خسروی را «قدیمیترین و کوتاهترین مسیر دسترسی به عتبات» عنوان کرد و با اشاره به تردد بیش از یک میلیون زائر در ایام اربعین گفت: «زیرساختهای مرزی و امکانات اقامتی قصرشیرین آمادگی پشتیبانی از تردد زائران در طول سال را دارد.»
حبیبی همچنین از سازمان حج و زیارت خواست با توجه به ظرفیتهای استان، سهم بیشتری از اعزامهای عتبات از مرز خسروی و عمره و حج از فرودگاه کرمانشاه صورت گیرد.
منبع: سازمان حج و زیارت