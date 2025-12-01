استاندار کرمانشاه با حضور در سازمان حج و زیارت با علی‌رضا رشیدیان رئیس سازمان دیدار و درباره برنامه‌های مرتبط با حج، عمره و زیارت عتبات عالیات گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار کرمانشاه با حضور در سازمان حج و زیارت با علی‌رضا رشیدیان رئیس سازمان دیدار و درباره برنامه‌های مرتبط با حج، عمره و زیارت عتبات عالیات گفت‌وگو کرد.

 رشیدیان در این دیدار با اشاره به سیاست‌های کلان سازمان برای ساماندهی سفرهای زیارتی گفت: «در سال جاری تمرکز سازمان بر تقویت مسیرهای زمینی به‌ویژه مرز خسروی است و شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به‌صورت مرحله‌ای به سمت این مرز نیز هدایت خواهند شد.»
 
وی افزود: «هماهنگی‌های لازم برای بهره‌گیری از فرودگاه کرمانشاه در اعزام زائران نیز در دستور کار قرار گرفته تا امکان انتقال مناسب‌تر و سریع‌تر زائران فراهم شود.»

در ادامه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با ارائه گزارشی از ظرفیت‌های استان، مرز خسروی را «قدیمی‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر دسترسی به عتبات» عنوان کرد و با اشاره به تردد بیش از یک میلیون زائر در ایام اربعین گفت: «زیرساخت‌های مرزی و امکانات اقامتی قصرشیرین آمادگی پشتیبانی از تردد زائران در طول سال را دارد.»

حبیبی همچنین از سازمان حج و زیارت خواست با توجه به ظرفیت‌های استان، سهم بیشتری از اعزام‌های عتبات از مرز خسروی و عمره و حج از فرودگاه کرمانشاه صورت گیرد.
 
منبع: سازمان حج و زیارت
برچسب ها: عتبات عالیات ، مرز خسروی
خبرهای مرتبط
برقراری مجدد دومین پرواز عتبات عالیات استان کرمان
اردبیل جزو استان‌های برتر در توسعه و بازسازی عتبات عالیات
تار و پود عشق بانوان خورآباد در راه کربلا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان ماجرای ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله؛ عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی متهم افغان را زمین‌گیر کرد
شاکی مخفیانه از همسرم فیلم می‌گرفت
کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز تشکیل جلسه می‌دهد
قاتل وکیل جوان دستگیر شد
مرگ اپراتور جرثقیل در حادثه صبحگاهی خیابان شریعتی/ هشدار آتش‌نشانی درباره نواقص فنی و ایمنی جرثقیل‌ها
علت ممنوعیت تردد خودرو‌های برقی در روز‌های آلوده چیست؟
وام ۲۰۰ میلیونی و حمایت بیمه‌ای برای اشتغال معلولان؛ برنامه‌های جدید بهزیستی تهران
باند فریب و سرقت متلاشی شد؛ طلاها را ذوب کردند، پلیس ردشان را زد
تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست
وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت؛ محدودیت تردد دارندگان پلاک فرد
آخرین اخبار
تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران برای ۱۱ آذرماه
حساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار زیر ۲ سال از امروز شارژ می‌شود
بررسی پروژه‌های عمرانی تکمیل شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
اولویت‌هایی که برای حل مشکلات تهران وجود دارد + فیلم
ثبت نام در کاروان‌های حج ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر آغاز می‌شود
همه شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد قرار گرفتند
پزشکی قانونی ایران، یکی از نهاد‌های برجسته منطقه در مدیریت اجساد است
تحول در حقوقی و املاک منطقه ۱۰؛ پرونده‌های رهاشده پس از ده‌ها سال تعیین‌تکلیف شدند
مرگ اپراتور جرثقیل در حادثه صبحگاهی خیابان شریعتی/ هشدار آتش‌نشانی درباره نواقص فنی و ایمنی جرثقیل‌ها
تمرکز کمیسیون فراجا بر توسعه و امنیت پلیس راه آهن
کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز تشکیل جلسه می‌دهد
صدور ۲۸۰۰ سند تک‌برگی برای املاک شهرداری تهران
تاکید رئیس قوه قضاییه بر پاسداری و حراست از اصول قانون اساسی
راهبرد اصلی شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا
تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست
الگوی مصرف موادمخدر در زنان پرخطرتر از مردان است
چرا آینده اقتصاد ایران از مسیر تقویت نیروی کار می‌گذرد؟
آماده‌باش هلال‌احمر همزمان با ورود سامانه بارشی به نیمه غربی کشور
مهم‌ترین چالش افراد دارای معلولیت، حضور فعال در جامعه است
شاکی مخفیانه از همسرم فیلم می‌گرفت
طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی ضرورت دارد
قاتل وکیل جوان دستگیر شد
علت ممنوعیت تردد خودرو‌های برقی در روز‌های آلوده چیست؟
باند فریب و سرقت متلاشی شد؛ طلاها را ذوب کردند، پلیس ردشان را زد
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری در سایت‌های فروشگاهی
وام ۲۰۰ میلیونی و حمایت بیمه‌ای برای اشتغال معلولان؛ برنامه‌های جدید بهزیستی تهران
بهره‌برداری از پروژه عمرانی میدان سپاه و بخش‌هایی از پروژه میدان سبلان تا پایان سال
پایان ماجرای ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله؛ عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی متهم افغان را زمین‌گیر کرد
اعلام اسامی اماکن پر خطر در بازار تهران
وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت؛ محدودیت تردد دارندگان پلاک فرد