باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سال‌های گذشته، ما ۲۲۰۰ مگاوات تجدیدنظری داشتیم و امروز از ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات فراتر رفته‌ایم تا پایان سال، پیش‌بینی می‌شود که از عدد ۵۰۰۰ عبور خواهیم کرد.

او افزود: هدف‌گذاری ما کماکان همان عددی است که قبلاً اعلام کردیم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در طول تابستان ان‌شاءالله به عدد ۱۱ هزار واحد برسیم. شما دعا بکنید، ما در حال تلاش هستیم و همه همکارانمان بسیج شده‌اند تا مقدمات کار فراهم شود.

وزیر نیرو تأکید کرد: اما برای دستیابی به این هدف، نیازمند همکاری مردم و رسانه‌ها هستیم.