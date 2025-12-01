باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدرضا عارف» در چهارمین جلسه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی که معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند، با تاکید بر بهرهگیری از همه ظرفیتهای کشور در حوزه هوش مصنوعی با یک تقسیم کار ملی، افزود: باید عقبماندگیها در زمینه هوش مصنوعی برای رسیدن به جایگاه اول منطقه جبران شود و میتوانیم به کشوری تاثیرگذار و پیشتاز در منطقه تبدیل شویم.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی برای هماهنگی، همکاری و حمایت از همه دستگاههای فعال در حوزه هوش مصنوعی برای سرعت بخشیدن به اهداف این حوزه تشکیل شده است.
عارف از دادهها به عنوان مهمترین چالش و گرانترین کالا در کشور یاد کرد و گفت: ایجاد یک الگوی حکمرانی دادهها در بخش حاکمیتی پیگیری شود.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه برنامه جامع هوش مصنوعی، یک اجماع و مشارکت حداکثری همه دستگاهها را میطلبد، بیان کرد: همه بخشها باید به این درک برسند که یک مساله مشترک داریم و از موازیکاری به ویژه در فناوریها پرهیز شود تا جایی که حتی در برخی از فعالیتهای دانشگاهی و پژوهشی در برههای از زمان همه امکانات بر روی یک فناوری نوظهور و نوین بسیج و پس از مدتی متوقف میشود.
وی تاکید کرد: باید از موازیکاری و توقف فعالیتها به ویژه در زمینه هوش مصنوعی که تجهیزات گرانبهایی برای آن صرف میشود، جلوگیری کرد و نیروهای علمی در این بخش را به آسانی نیز از دست ندهیم.
عارف با تاکید بر اهمیت همکاریهای بینالمللی در زمینه هوش مصنوعی تصریح کرد: همه کارگروهها کمیتههای تخصصی ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی که بر اساس یک تقسیم کار ملی ایجاد شدهاند، باید نگاهی ویژه به همکاریهای بینالمللی با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سه اتحادیه و پیمان مهم منطقهای داشته باشند.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: همه اعضای حاضر در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای بر اهمیت هوش مصنوعی تاکید داشتند و پیشنهاد همکاریهای مشترک با نگاه منطقهای در این حوزه را مطرح کردند که جمهوری اسلامی ایران با توجه به عقبه علمی خود میتواند کشوری تاثیرگذار باشد و به حضوری معنادار در منطقه نیاز داریم.
عارف بر ضرورت تبادل علمی دانشجویان و اساتید ایرانی با کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت: نباید درها را بر روی اساتید و دانشجویان ایرانی برای حضور در کنفرانسها و مجامع دانشگاهی بینالمللی ببندیم.
همچنین در چهارمین جلسه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی که به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، گزارش اقدامات دبیرخانه، ساختار کمیته و اولویتهای این ستاد ارائه شد که طبق این گزارش هفت کمیته تخصصی بر اساس برنامه ملی تقسیم کار هوش مصنوعی ایجاد شده است.
در ادامه اقدامات ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی از جمله فراخوان توسعه و حمایت فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی در زنجیره ارزش صنعت، معدن و تجارت با دریافت و داوری ۷۸ طرح، در حوزه انرژی با دریافت و داوری ۳۰ طرح، در حوزه آب با دریافت و داوری ۲۰ طرح و در بخش امداد و نجات با دریافت و داوری ۱۵ طرح تشریح شد که بر این مبنا به طرح های منتخب تسهیلات با بهره پایین برای توسعه هوش مصنوعی تخصیص داده میشود.
همچنین گزارشی از برنامه عملیاتی دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ارائه شد که در این راستا برنامه عملیاتی و چارچوب همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای راهبردها و اقدامات سند ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد.
طرح بنیاد مستضعفان جهت راهاندازی اپراتور و بازارگاه ملی داده نیز از دیگر دستور کارهای این جلسه بود که در این خصوص تصمیمگیری صورت گرفت.
منبع: ریاست جمهوری