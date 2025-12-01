باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش سیانان، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه جلسهای درباره ونزوئلا برگزار خواهد کرد. این جلسه قرار است ساعت ۵ بعدازظهر به وقت شرقی (۰۰:۳۰ بامداد سهشنبه به وقت تهران) در دفتر بیضیشکل کاخ سفید برگزار شود و گفته میشود که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، دن کِین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید و استفن میلر، معاون رئیس دفتر در آن حضور خواهند داشت.
ترامپ روز شنبه اعلام کرد که حریم هوایی ونزوئلا باید «کاملاً بسته» در نظر گرفته شود و عملاً به هواپیماها هشدار داد از آن پرهیز کنند. او روز یکشنبه ادعا کرد که با نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا صحبت کرده، اما هیچ جزئیاتی را فاش نکرده است.
پیشتر، سیانان به نقل از یک منبع گزارش داد که در جریان مذاکرات غیررسمی با نمایندگان ایالات متحده، نیکولاس مادورو آمادگی خود را برای کنارهگیری در ۱۸ ماه آینده اعلام کرده است.
ایالات متحده در هفتههای اخیر اقدام به هدف قرار دادن قایقها در نزدیکی سواحل ونزوئلا کرده و ادعا میکند که این شناورها در قاچاق مواد مخدر دست دارند. دولت ترامپ همچنین ادعا کرده است که مادورو رهبر «کارتل د لوس سولز» است، گروهی که توسط آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده است.
رئیسجمهور ایالات متحده، گفت که نتایج آزمایشامآرآی که در ماه اکتبر انجام داده است را منتشر خواهد کرد.
این رئیسجمهور جمهوریخواه روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در حین بازگشت از فلوریدا به واشنگتن گفت: «اگر میخواهید منتشر شود، آن را منتشر میکنم.»
او گفت نتایجامآرآی «کاملاً عالی» بوده است.
کاخ سفید از توضیح درباره دلیل انجامامآرآی برای ترامپ در معاینه فیزیکی ماه اکتبر یا بخش خاصی از بدن که اسکن شده، خودداری کرده است.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، گفته است که رئیسجمهور در مرکز ملی پزشکی نظامی والتر رید «تصویربرداری پیشرفته» را «به عنوان بخشی از معاینه فیزیکی معمول خود» دریافت کرده و نتایج نشان داده که ترامپ همچنان در «سلامت جسمی استثنایی» به سر میبرد.
ترامپ روز یکشنبه افزود که او «هیچ ایدهای» ندارد کهامآرآی روی کدام قسمت بدنش انجام شده است.
او گفت: «فقط یکامآرآی بود. کدام قسمت بدن؟ مغز نبود، چون من یک تست شناختی دادم و با نمره عالی قبول شدم.»
منبع: خبرگزاری فرانسه