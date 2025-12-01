باشگاه خبرنگاران جوان - ثروتمندترین افراد جهان ثروتمندتر از همیشه هستند و نخبگان میلیاردر جهانی با افزایش ارزش سهام شرکتهای فناوری و تغییر بازارها با هوش مصنوعی، ثروتهای بیسابقهای را جمعآوری میکنند.
طبق آخرین رتبهبندی میلیاردرهای جهانی فوربس، اکنون ۱۰ ثروتمند برتر جهان، ثروتی بالغ بر ۱.۸۲ تریلیون دلار در اختیار دارند؛ مبلغی که از تولید اقتصادی سالانه بسیاری از کشورها بیشتر است.
ایلان ماسک بار دیگر در صدر فهرست قرار دارد، ثروت شخصی وی به تنهایی ۳۴۲ میلیارد دلار است که وی را به ثروتمندترین فرد روی زمین در سال ۲۰۲۵ تبدیل میکند. این فهرست بهطور قاطع تحت سلطه کارآفرینان آمریکایی است و تنها دو اروپایی در بین ۱۰ نفر برتر قرار دارند.
غولهای فناوری هشت جایگاه از ۱۰ جایگاه را به خود اختصاص دادهاند که نشان میدهد چگونه پلتفرمهای دیجیتال، رایانش ابری و هوش مصنوعی همچنان بزرگترین ثروتهای جهان را تولید میکنند.
در ادامه ۱۰ ثروتمند برتر جهان، طبق گزارش فوربس، به همراه شرح مختصری از میلیاردرهایی که اقتصاد مدرن را شکل میدهند، ارائه شده است.
ایلان ماسک: ۳۴۲ میلیارد دلار
ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیس ایکس، در سن ۵۳ سالگی، در صدر فهرست ثروتمندترین افراد قرار دارد، افزایش ارزش سهام خودروهای برقی و فناوری فضایی، ثروت وی را افزایش داده است. ماسک همچنین مالک شبکه اجتماعی ایکس است و استارتاپ هوش مصنوعی ایکسایآی را اداره میکند. ثروت وی با نوسان قیمت سهام تسلا تغییر میکند، اما همچنان از همه رقبا جلوتر است.
مارک زاکربرگ: ۲۱۶ میلیارد دلار
مارک زاکربرگ، بنیانگذار ۴۰ ساله فیسبوک، بازگشت قابل توجهی به فهرست ثروتمندان داشته است. پس از تردیدهای اولیه در مورد چرخش متا به دنیای متاورس، با ورود این شرکت به ابزارهای تبلیغاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، اشتیاق سرمایهگذاران دوباره بازگشت. وی همچنان رئیس و مدیرعامل گروه شبکههای اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ و تردز است.
جف بزوس: ۲۱۵ میلیارد دلار
جف بزوس، ۶۱ ساله، با وجود کنارهگیری از سمت مدیرعاملی آمازون، همچنان در فهرست ثروتمندان قرار دارد. ثروت وی به سلطه جهانی این شرکت در خردهفروشی و خدمات وب آمازون که سالانه میلیاردها دلار سود تولید میکند، وابسته است. بزوس همچنین مالک شرکت هوافضای بلو اوریجین و روزنامه واشنگتن پست است.
لری الیسون: ۱۹۲ میلیارد دلار
لری الیسون، یکی از بنیانگذاران اوراکل که اکنون ۸۰ سال دارد، همچنان یکی از ماندگارترین چهرههای سیلیکون ولی است. تمرکز فزاینده بر زیرساختهای هوش مصنوعی و خدمات ابری، ارزش اوراکل و به دنبال آن ثروت الیسون را افزایش داده است. وی همچنین مالک جزیره لانای در هاوایی است و یک تیم قایقرانی رقابتی درجه یک را اداره میکند.
برنارد آرنو و خانواده: ۱۷۸ میلیارد دلار
برنارد آرنو، ۷۶ ساله، ثروتمندترین فرد اروپا، رهبری گروه لوکس «ال وی ام اچ» (LVMH) را بر عهده دارد که برندهایی از جمله لویی ویتون، دیور، تیفانی و شرکا و موئت و شاندون را در بر میگیرد. هرچند تقاضا برای کالاهای لوکس در برخی مناطق کاهش یافته، اما تسلط این گروه، آرنو را همچنان در میان ثروتمندان جهانی قرار داده است.
وارن بافت: ۱۵۴ میلیارد دلار
وارن بافت، ۹۴ ساله، اسطوره سرمایهگذاری، همچنان مسنترین میلیاردر در میان ۱۰ میلیاردر برتر است. وی به عنوان رئیس برکشایر هاتاوی، بر سهام شرکتهای بیمه، راهآهن، انرژی و غولهای مصرفکننده مانند اپل و کوکاکولا نظارت دارد. بافت به دلیل تعهد به بخشیدن بخش عمدهای از ثروت خود به امور خیریه مشهور است.
لری پیج: ۱۴۴ میلیارد دلار
لری پیج، ۵۲ ساله، یکی از بنیانگذاران گوگل، از مدیریت روزانه آلفابت کنارهگیری کرده است، اما همچنان از تسلط این شرکت بر تبلیغات آنلاین و نوآوری در هوش مصنوعی بهرهمند میشود.
سرگئی برین: ۱۳۸ میلیارد دلار
سرگی برین، ۵۱ ساله، یکی دیگر از بنیانگذاران گوگل، نیز با افزایش ارزش سهام آلفابت، از ثروت روزافزونی برخوردار است. طبق گزارشها، برین در حالی که گوگل برای تسلط بر فناوریهای نسل بعدی با رقبا رقابت میکند، مشارکت خود را در تحقیقات هوش مصنوعی از سرگرفته است.
آمانسیو اورتگا: ۱۲۴ میلیارد دلار
آمانسیو اورتگا، میلیاردر اسپانیایی ۸۹ ساله، غول مد زارا را تاسیس کرد و ایندیتکس را به یکی از بزرگترین خردهفروشان مد سریع جهان تبدیل کرد. اورتگا بیسروصدا ثروت خود را از طریق سرمایهگذاریهای عمده در املاک تجاری در سراسر اروپا گسترش داده است.
استیو بالمر: ۱۱۸ میلیارد دلار
استیو بالمر، ۶۹ ساله، مدیرعامل سابق مایکروسافت، با سهام خود در این غول فناوری که همچنان در زمینه محاسبات ابری و محصولات هوش مصنوعی رونق دارد، در فهرست ۱۰ نفر برتر قرار دارد. در خارج از حوزه فناوری، بالمر مالک میلیاردر تیم بسکتبال لسآنجلس کلیپرز در NBA است.
هشت نفر از ۱۰ ثروتمندترین افراد، ثروت خود را عمدتا در بخش فناوری به دست آوردهاند که نشان میدهد چگونه هوش مصنوعی، خدمات ابری و پلتفرمهای دیجیتال همچنان صنایع سنتیتر را تحت تاثیر قرار میدهند.
طبق گزارش اینترنشنال بیزنس تایم، تحلیلگران معتقدند با شتاب گرفتن نوآوری و رونق بازارها، ثروت جمعی ثروتمندترین افراد جهان احتمالا بیشتر افزایش خواهد یافت و ۱.۸۲ تریلیون دلار که امروز در اختیار ۱۰ نفر برتر است، تنها گامی به سوی تمرکز بیشتر قدرت مالی جهانی است.
منبع: ایسنا