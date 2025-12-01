اسماعیل امینی، شاعر و پژوهشگر طنز، معتقد است که زرویی نصرآباد، آغازگر جدی شدن طنز در ایران بود. امینی می‌گوید زرویی با جدی گرفتن طنز، خدمت بزرگی به فرهنگ کرد و تلاش او باعث شد نگاه رایج که طنز را فقط خنده‌آور می‌دید، تغییر کند.

تأسیس دفتر طنز حوزه هنری و پس از آن برگزاری حلقه رندان، جشنواره‌ها و دوره‌های آموزشی، به گفته امینی، الگویی بود که بعدها در شهرهای مختلف تکرار شد. این یعنی زرویی تنها یک شاعر نبود؛ بلکه یک «سازنده زیرساخت» بود که باعث شد طنز از فعالیت فردیِ پراکنده، به پدیده‌ای سازمان‌یافته بدل شود.

نسیم عرب‌امیری نیز تأکید می‌کند که «حلقه رندان» در دوره‌ای به جریانی پرمخاطب تبدیل شد؛ چنان‌که سالن حوزه هنری مملو از جمعیت می‌شد و بسیاری روی زمین می‌نشستند تا شعر طنز بشنوند. این استقبال، نشان‌دهنده تبدیل طنز به یک «رخداد فرهنگی» بود؛ رخدادی که زرویی آن را بنا کرد.