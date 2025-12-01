باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی- سیدمهدی مهیائی در چهاردهمین جلسه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی استان گلستان افزود: سال ۱۴۰۴ سال اوج عدالت آموزشی برای دانش آموزان گلستانی است تا طعم شیرین خدمت را از نزدیک لمس کنند بطوری که در گام اول نهضت (آذر ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۴)، ۵۵ طرح با ۲۵۱ کلاس درس با زیربنای ۳۵ هزار مترمربع و با اعتبار حدود ۷۵۰ میلیارد تومان و رشد ۳۷ درصدی تحویل طرح ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته تحویل آموزش و پرورش شده است.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده تا مهر ۱۴۰۵، ۷۸ طرح در دست اجرا با ۴۹۳ کلاس درس با زیربنای بیش از ۷۴ هزار مترمربع فضای آموزشی تقدیم دانش آموزان استان شود.

مهیائی افزود: درصد پیشرفت فیزیکی طرح ها نهضت مدرسه سازی خوب است ولی ظرفیت استان بیش از این اندازه است که باید به نحو مطلوب از آن استفاده گردد.

معاون استاندار با اشاره به کمبود فضای آموزشی دراستان، تأکید کرد: ساخت مدرسه تنها وظیفه دولت نیست بلکه یک مسئولیت اجتماعی برای همه شهروندان محسوب می‌شود.

در این نشست همچنین گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در گام اول و برنامه ریزی برای اجرای گام دوم نهضت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد رفع مشکل زمین مورد نیاز جهت احداث فضا‌های جدید از طریق رایزنی با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و نیز از محل مولدسازی املاک مازاد آموزش و پرورش صورت پذیرد.