باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش فدراسیون بسکتبال؛ هفته دهم لیگ برتر بسکتبال در شرایطی از روز پنجشنبه ۱۳ آذر آغاز می‌شود که حضور تیم پایش پارت شاهرود در ادامه این مسابقات در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. از یک سو مشکلات داخلی باعث شده تا مسئولان این تیم در صدد کناره‌گیری از لیگ باشند و از سویی دیگر درخواست بازیکن خارجی خود را به سازمان لیگ ارائه کرده‌اند که این امر نشان از آینده مبهم در این تیم دارد.

البته این اولین مورد نیست و پیش از این نیز شاهد چنین تصمیم‌هایی بوده‌ایم، موضوعی که اعتبار لیگ برتر بسکتبال را به بازی گرفته و تلاش مسئولان این سازمان را به نوعی زیر سئوال می‌برد. اگر قرار است پایش پارت شاهرود از ادامه لیگ انصراف دهد چرا درخواست جذب بازیکن خارجی می‌دهد و اگر قرار نیست از لیگ کنار برود، چرا واکنش محکمی به مطالبی که مطرح می‌شود، نمی‌دهد؟

هرچند گفته می‌شود نتیجه اخیر این تیم در بازی معوقه برابر پاس کردستان که با شکست عجیب ۶۰ بر ۹۲ همراه بود در تصمیم به کناره‌گیری لیگ بی‌تاثیر نیست، اما باید در روز‌های آینده منتظر تصمیم نهایی مسئولان پایش پارت شاهرود باشیم.

گفتنی است با پایان هفته‌های دهم و یازدهم، دور برگشت لیگ برتر بسکتبال از ۲۴ آذرماه آغاز خواهد شد