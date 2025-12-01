باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا خان‌محمدی رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس در آیین امضای تفاهم‌نامه با سعید توکلی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، بر اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای کارایی سیستم‌های گرمایشی در مدارس کشور تأکید شد.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر پرهیز از اسراف در مصرف گاز گفت: این توافق گامی مهم در جهت ارتقای ایمنی، بهره‌وری انرژی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور است.

وی افزود: تلاش شرکت ملی گاز و همراهی دولت در پای‌کار بودن برای آموزش و پرورش، قابل قدردانی است و نشان می‌دهد موضوع مدارس و دانش‌آموزان برای کشور اولویت دارد.

خان‌محمدی با اشاره به تکلیف قانونی سازمان در حوزه استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی مدارس تصریح کرد: مسئولیت ارتقای ایمنی و استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی مدارس بر عهده سازمان نوسازی مدارس است، براساس بند (ب) ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نیز شرکت ملی گاز ایران در این مسیر سهمی دارد که قدردان این همراهی هستیم.

وی ادامه داد: اهمیت موضوع به اندازه‌ای است که در سال گذشته ۱۹ هزار و امسال ۲۴ هزار کلاس درس استانداردسازی شده و همچنان ۳۰ تا ۳۵ هزار کلاس دیگر باقی مانده که باید از سیستم‌های ایمن و باکیفیت بهره‌مند شوند، دستگاه‌های نظارتی نیز اذعان دارند که سازمان نوسازی با قاطعیت بر اجرای استاندارد‌ها ایستاده و هیچ اغماضی در این حوزه صورت نمی‌گیرد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس ضمن اشاره به نصایح مقام معظم رهبری درباره صرفه‌جویی انرژی و مصرف بهینه تصریح کرد: توجه به انرژی در مدرسه‌سازی، موضوع اساسی و راهبردی برای ما است، امروز در پروژه‌های نوسازی مدارس، گرید انرژی تعریف می‌کنیم و همه مدارس باید با رویکرد مدیریت سبز، سازگار با محیط‌زیست و مطابق مقررات ملی ساختمان طراحی و ساخته شوند، این رویکرد هم به صرفه‌جویی کمک می‌کند و هم آینده‌ای ایمن‌تر برای دانش‌آموزان رقم می‌زند.

خان‌محمدی با تأکید بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در توسعه فرهنگ مصرف انرژی گفت: دانش‌آموزان وقتی نقش خود را در صرفه‌جویی ببینند، قطعا مشارکت بیشتری می‌کنند و این رفتار را به خانواده منتقل خواهند کرد.

وی گفت: آموزش‌وپرورش بهترین بستر برای نهادینه‌سازی فرهنگ صحیح مصرف در جامعه است و ما نیز در کنار نظام آموزشی کشور برای پیشبرد این هدف آماده‌ایم.

وی تعداد موتورخانه‌های مدارس کشور را ۶۳ هزار واحد اعلام کرد و افزود: این موتورخانه‌ها ظرفیت بالایی برای اجرای برنامه هوشمندسازی و افزایش بهره‌وری دارند، مقرر شده است جلسه مشترکی میان مدیران کل نوسازی مدارس استان‌ها و مدیران عامل شرکت گاز برگزار شود تا تک‌تک مدارس شناسایی، برنامه زمان‌بندی مشخص و بسته اجرایی و فرآیند کار نهایی شود.

خان‌محمدی همچنین بر اهمیت سازوکار‌های انگیزشی در تحقق اهداف این تفاهم‌نامه تأکید کرد و گفت: بسته‌های تشویقی، نظام رتبه‌بندی و ارزیابی مدیران بر اساس مصرف بهینه انرژی باید به‌صورت جدی تدوین شود، البته الگو‌های مصرف نیز باید با دقت و منطق تعریف شوند تا نتیجه معکوس ایجاد نکند، سازمان نوسازی مدارس کشور با تمام ظرفیت و توان فنی و اجرایی خود آماده همکاری برای تحقق این برنامه ملی مهم است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش،